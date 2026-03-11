Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια

13 χρόνια κάθειρξη στην ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου (11/3/2026)
  • Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξη και οδηγείται στη φυλακή.
  • Οι ποινές για την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής παραμένουν 13 έτη, περιλαμβάνοντας τους Μιχαλολιάκο, Λαγό, Κασιδιάρη, Παππά, Γερμενή και Παναγιώταρο.
  • Ο Γιώργος Ρουπακιάς, δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, καταδικάστηκε σε ισόβια και δέκα χρόνια κάθειρξη.
  • Μόνο 5 από τους 42 κατηγορούμενους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά από το δικαστήριο.
  • Η δίκη της Χρυσής Αυγής ολοκληρώθηκε μετά από 11,5 χρόνια, με συγκίνηση από τη μητέρα του Παύλου Φύσσα.

Έπεσε σήμερα, μετά από 11,5 χρόνια, η αυλαία στο Εφετείο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, με το δικαστήριο να διατηρεί κατά βάση τις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτόδικα, ενώ στη φυλακή θα οδηγηθεί η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου.

Η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στη φυλακή καθώς καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξη. Ζήτησε να μετατραπεί χρηματικά η ποινή της, αλλά το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Καταδίκη είχε και στο πρωτόδικο δικαστήριο, έξι χρόνια, όμως δεν είχε κάνει ούτε μία ημέρα φυλακή γιατί πήρε αναστολή στην έφεσή της.

Οι ποινές για την ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής παραμένουν οι ίδιες όπως και πρωτόδικα, δηλαδή 13 έτη. Αφορά στους Μιχαλολιάκο, Λαγό, Κασιδιάρη, Παππά, Γερμενή και Παναγιώταρο. Από αυτούς στη φυλακή βρίσκονται ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης. 10 έτη κάθειρξη άκουσε ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος, ενώ για τους υπόλοιπους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής οι ποινές κυμάνθηκαν από 5 έως 7 έτη, ενώ ισόβια και δέκα χρόνια κάθειρξη επιβλήθηκαν στον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά.

Οι δικαστές αναγνώρισαν ελαφρυντικό μόνο σε 5 από τους 42 κατηγορούμενους. Με αυτή την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων έκλεισε σήμερα ένας δικαστικός κύκλος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής που κράτησε 11,5 ολόκληρα χρόνια, ενώ η μητέρα του Παύλου, η Μάγδα Φύσσα, ξέσπασε σε δάκρυα και κράτησε ένα πλακάτ που έγραφε «Παύλο, τα καταφέραμε».

 

