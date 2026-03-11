Ιράν: Λαοθάλασσα στην κηδεία εγκύου που σκοτώθηκε με το μικρό της παιδί

Εικόνες γροθιά στο στομάχι - 4 παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου (11/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στην κηδεία έγκυου γυναίκας και του μικρού παιδιού της στο Ιράν, θύματα βομβαρδισμών.
  • Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στο Μπορουτζέρντ, νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, με πλήθος κόσμου να εκφράζει θλίψη και οργή.
  • Η έγκυος γυναίκα ήταν νοσηλεύτρια και σκοτώθηκε μαζί με το παιδί της από αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
  • Σύμφωνα με αναφορές, 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή, περιλαμβανομένων 4 γυναικών και 4 παιδιών.
  • Οι εικόνες από τις κηδείες προκαλούν σοκ και αναδεικνύουν τη φρίκη της πολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Χιλιάδες κόσμου στο Ιράν αποχαιρέτησαν σήμερα (11/3) θύματα των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα που σκοτώθηκε μαζί με το μικρότερο παιδάκι της πριν από λίγες ημέρες. Το ρεπορτάζ είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου. 

ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»

Εικόνες γροθιά στο στομάχι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τις κηδείες των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Στα πλάνα καταγράφεται μια λαοθάλασσα, χιλιάδες κόσμου στο Μπορουτζέρντ, νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, να αποχαιρετά μια έγκυο γυναίκα νοσηλεύτρια που κηδεύτηκε μαζί με το μικρό της παιδί, που σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας των βομβαρδισμών. Το φέρετρό της ήταν τυλιγμένο με την ιρανική σημαία και γύρω της πλήθος κόσμου με δάκρυα και οργή στα μάτια να της απευθύνει το ύστατο χαίρε.

Τραμπ στο Ιράν: «Απομακρύνετε τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ»

Οι άνθρωποι βιώνουν την απόλυτη φρίκη και αναγκάζονται καθημερινά να αποχαιρετούν με τόσο βίαιο τρόπο δικούς τους ανθρώπους, γυναίκες, μικρά παιδάκια. Οι αναφορές κάνουν λόγο για 16 θανάτους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 4 γυναικών και 4 παιδιών.

 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
