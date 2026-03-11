Ιράν: Λαοθάλασσα στην κηδεία εγκύου που σκοτώθηκε με το μικρό της παιδί

Χιλιάδες κόσμου στο Ιράν αποχαιρέτησαν σήμερα (11/3) θύματα των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα που σκοτώθηκε μαζί με το μικρότερο παιδάκι της πριν από λίγες ημέρες. Το ρεπορτάζ είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.

Εικόνες γροθιά στο στομάχι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τις κηδείες των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Στα πλάνα καταγράφεται μια λαοθάλασσα, χιλιάδες κόσμου στο Μπορουτζέρντ, νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, να αποχαιρετά μια έγκυο γυναίκα νοσηλεύτρια που κηδεύτηκε μαζί με το μικρό της παιδί, που σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας των βομβαρδισμών. Το φέρετρό της ήταν τυλιγμένο με την ιρανική σημαία και γύρω της πλήθος κόσμου με δάκρυα και οργή στα μάτια να της απευθύνει το ύστατο χαίρε.

Οι άνθρωποι βιώνουν την απόλυτη φρίκη και αναγκάζονται καθημερινά να αποχαιρετούν με τόσο βίαιο τρόπο δικούς τους ανθρώπους, γυναίκες, μικρά παιδάκια. Οι αναφορές κάνουν λόγο για 16 θανάτους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 4 γυναικών και 4 παιδιών.