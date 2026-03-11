Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα

«Όταν περιμένεις την πράσινη κάρτα δεν μπορείς να φύγεις ούτε να εργαστείς»

Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ είναι πλέον παντρεμένοι! Βίντεο από τον πολιτικό τους γάμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε μέσα από το κανάλι της στο Instagram πως μετά από 5,5 μήνες που δεν είχε τη δυνατότητα να φύγει εκτός ΗΠΑ, πλέον πήρε ξανά άδεια και ετοιμάζεται για πολλά ταξίδια στην Ευρώπη. Επιτέλους, όπως λέει, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα δει τους φίλους και την οικογένειά της.

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ

«Γεια σας φίλοι μου, καλή Δευτέρα! Ήθελα απλώς να δω πώς είστε όλοι και τι κάνετε. Τα δικά μου νέα: δε θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη, γιατί επιτέλους μου επιτρέπεται να ταξιδεύω μετά από 5,5 μήνες. Πετάω σήμερα για το Los Angeles και θα μείνω εκεί για λίγες ημέρες πριν φύγω για την Ελλάδα και το Παρίσι και στη συνέχεια για τη Νέα Υόρκη.

Λατρεύω τα ταξίδια και μου έχει λείψει τόσο πολύ η ζωή στην Ευρώπη και το σπίτι μου, που πραγματικά με πονάει η καρδιά μου. Μετρούσα αντίστροφα τις μέρες για αυτό το ταξίδι και επιτέλους έφτασε! Θα δω φίλους και οικογένεια, έχω πολλά ραντεβού για τον γάμο, πρόβες για το νυφικό και τόσα άλλα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη! Προσπαθώ επίσης να παραμείνω όσο πιο υγιής γίνεται ενώ ταξιδεύω. Πείτε μου και τα δικά σας νέα, θέλω να μάθω πώς είστε όλοι» έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου.

«Περιμένω για την πράσινη κάρτα μου»

«Περιμένω για την πράσινη κάρτα μου. Όταν περιμένεις για την πράσινη κάρτα σου δεν μπορείς να εργαστείς, ούτε να φύγεις από τη χώρα. Για αυτό δεν κάνω και εμπορικά στα social media, ούτε να δουλέψω στο corporate. Δεν μπορώ να είμαι εργαζόμενη πουθενά. Όποιος έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, γνωρίζει πόσο αγχωτικό μπορεί να γίνει, οπότε δε θέλω να μιλάω πολύ για αυτό" αποκάλυψε στο βίντεο της και συμπλήρωσε ότι: "Τώρα περιμένω να μου επιτραπεί το να μπορώ να δουλεύω και να ταξιδεύω. Αν δεν το έχετε περάσει αυτό, θεωρείστε τους εαυτούς σας τυχερούς. Είναι προσωπικό και δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θέλω να σας πω όμως πως προσεγγίζω τον όρο εργασία αυτές τις μέρες, από τη στιγμή που δεν μπορώ να "βγάλω λεφτά" και πώς προσπαθώ να μείνω δημιουργική… Ο στόχος μου για τους επόμενους μήνες, μέχρι να πάρω την άδεια εργασίας μου είναι να δημιουργώ φανταστικό περιεχόμενο. Τώρα έχω περισσότερο χρόνο να κάνω Youtube και TikTok, να αυξήσω το κοινό που ή να φτιάξω καλύτερη σχέση με όσους με ακολουθούν. Μπορεί να μην πληρώνομαι αλλά κάνω όλη αυτή τη δουλειά και όταν μπορέσω να πληρωθώ ξανά, ελπίζω να είμαι σε μια καλή θέση από το να σταματήσω τα πάντα» είχε εξηγήσει πρόσφατα η 28χρονη.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου πρόκειται να ταξιδέψει και στην Ελλάδα για να συναντήσει ξανά τους γονείς της, την αδελφή της Αλεξάνδρα, την οικογένεια και τους φίλους της. Επιπλέον, θα προσπαθήσει να συνεχίσει και τις προετοιμασίες για τον επικείμενο καλοκαιρινό γάμο της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amalia (@notrealamalia)

Πρόβες νυφικού, συναντήσεις με συνεργάτες και λεπτομέρειες για την τελετή και τη δεξίωση βρίσκονται ψηλά στη λίστα των υποχρεώσεών της, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της με τον αγαπημένο της Jake Medwell έχει ήδη ξεκινήσει.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amalia (@notrealamalia)

Η 28χρονη Aμαλία διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς περιμένει πώς και πώς τον γάμο της στην Ελλάδα. Η πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία έγινε πριν έναν χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο.

Έκτοτε, οι δυο τους ζουν στο Όστιν στο Τέξας, στην έπαυλη του 37χρονου Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου.

