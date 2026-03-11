Θεσσαλονίκη: Οι προσπάθειες της καθηγήτριας να γλιτώσει το bullying

Σοκαριστικά είναι τα όσα έρχονται στο φως σχετικά με τα όσα φέρεται να βίωνε τα τελευταία χρόνια στο σχολείο, όπου δίδασκε η 57χρονη καθηγήτρια, η οποία πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες ότι δεχόταν ανελέητο bullying από μαθητές και συναδέλφους της, ενώ σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, ζητά σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό από όλους, όσοι σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού και συνιστά ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα.

«Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Θάνατος καθηγήτριας: Επί τρία χρόνια προσπαθούσε να μετατεθεί στο πανεπιστήμιο

Τα όσα είχε καταγγείλει η ίδια η καθηγήτρια σε έγγραφη αναφορά της προς το υπουργείο Παιδείας είναι αποκαλυπτικά της κακοποίησης που φέρεται να βίωνε καθημερινά στο σχολείο, όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα του Mega, η 57χρονη επί τρία χρόνια έκανε αιτήσεις για να φύγει από το σχολείο και να μετατεθεί στο πανεπιστήμιο, κάτι όμως που δεν είχε γίνει μέχρι τον θάνατό της.

Στην επιστολή της προς το υπουργείο Παιδείας και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Θεσσαλονίκης, που κοινοποίησε στις 6 Φεβρουαρίου, κατήγγειλε ότι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

«Τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: "Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;"», ανέφερε μεταξύ άλλων η καθηγήτρια.

«Ενώ βρισκόμουν στην έδρα και δίδασκα, η μαθήτρια (όνομα) μου εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι, γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου. Έπειτα καθ' όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας μου πετούσε χαρτιά και στο τέλος ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό, το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε γεμίζοντας και εμένα αλλά και την τάξη με νερό», περιέγραφε στην αναφορά της, περιγράφοντας μια ανυπόφορη κατάσταση που βίωνε καθημερινά.

«Η (όνομα μαθήτριας) έκανε επίδειξη των οπισθίων της σε όλη την τάξη καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ δήλωσε ρητά ότι η στάση της αυτή είχε σκοπό να δείξει πως δεν υπολογίζει κανέναν και ειδικότερα εμένα», σημείωνε η 57χρονη μεταξύ άλλων.

Κάποιοι από τους μαθητές της, σύμφωνα με την αναφορά της, την έβριζαν με αισχρούς χαρακτηρισμούς ή την απειλούσαν ότι θα την αναφέρουν στη διευθύντρια, γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά της.

Στο υπόμνημά της μάλιστα η 57χρονη καθηγήτρια είχε προτείνει την παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, την εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτινών Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο και τη συνεχή παρουσία σχολικού ψυχολόγου.

Καταλήγοντας, ζητούσε την απομάκρυνση των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών από το σχολείο.

«Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον», σημείωνε.

Θάνατος καθηγήτριας: Εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες που έχασε τη ζωή της

Για τις συνθήκες θανάτου της 57χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της από εγκεφαλικό, διεξάγονται έρευνες τόσο σε εισαγγελικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Για την υπόθεση, το υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τυχόν ποινικά αδικήματα όσον αφορά στην υπόθεση.

Θεσσαλονίκη: Τι ανέφερε ο σύντροφος της καθηγήτριας για τον θάνατό της

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε ο σύντροφος της καθηγήτριας.

Και συμπλήρωσε: «Η Σοφία ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με ήθος, αρχές και με πολύ όμορφη ψυχούλα. Από μία καταπληκτική, με ήθος, αρχές οικογένεια. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος, ήταν αρχιτέκτων. Μιλάμε για μία οικογένεια με αρχές και με σεβασμό».

«Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι» επανέλαβε.

Θεσσαλονίκη: Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις καταγγελίες για bullying

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση

Οι γονείς»