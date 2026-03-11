Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 - Οι ημερομηνίες

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα)

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τραπεζών ΟΤΕ ΔΕΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) ΝΑΤ ΕΤΑΤ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν από την Τρίτη 24 Μαρτίου, αφού η 25η Μαρτίου είναι ημέρα εθνικής αργίας και οι μισθωτοί συνταξιούχοι θα έχουν από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου.