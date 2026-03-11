Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 - Οι ημερομηνίες

Αλλαγή στην πληρωμή λόγω 25ης Μαρτίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 10:39 Το καμαρίνι της Εθνικής μας Αλίκης στον Πειραιά
11.03.26 , 10:32 Χριστίνα Βραχάλη: Το σχόλιο για το ανδροκρατούμενο αθλητικό ρεπορτάζ
11.03.26 , 10:30 FMS: Πανελλήνια πρεμιέρα του FOTON BAW 212
11.03.26 , 10:23 «Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»
11.03.26 , 10:08 Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορεία με νεκρούς - «Αυτοπυρπολήθηκε επιβάτης»
11.03.26 , 09:58 Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
11.03.26 , 09:52 Θεσσαλονίκη: Οι προσπάθειες της καθηγήτριας να γλιτώσει το bullying
11.03.26 , 09:43 Παναγιώτης Μπουγιούρης: Αποκάλυψε τον λόγο που έγινε... ξανθός!
11.03.26 , 09:42 Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
11.03.26 , 09:34 Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, ούτε στην ΕΡΤ»
11.03.26 , 09:31 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 - Οι ημερομηνίες
11.03.26 , 09:29 Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
11.03.26 , 09:09 Zeekr: Πού δημιουργούνται τα μοντέλα της
11.03.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Οι δύο γάμοι, το αλκοόλ και η μάχη με τον καρκίνο
11.03.26 , 08:58 Ποιος έκοψε τον Τεττέη- Ποιος ευθύνεται που δεν πήγε στον ΠΑΟ
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία pexels (CARTIST )
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Απριλίου 2026 θα πληρωθούν σε δύο ημερομηνίες: 26 και 27 Μαρτίου.
  • Στις 26 Μαρτίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις.
  • Στις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις μισθωτών και του Δημοσίου.
  • Οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν από 24 Μαρτίου λόγω εθνικής αργίας.
  • Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα)
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών
  1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  2. τραπεζών
  3. ΟΤΕ
  4. ΔΕΗ
  5. ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
  6. ΝΑΤ
  7. ΕΤΑΤ
  8. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν από την Τρίτη 24 Μαρτίου, αφού η 25η Μαρτίου είναι ημέρα εθνικής αργίας και οι μισθωτοί συνταξιούχοι θα έχουν από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 |
E-ΕΦΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top