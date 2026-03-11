Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, ούτε στην ΕΡΤ»

Τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, τον παρουσιαστή της εκπομπής Στούντιο 4, συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος.

«Δεν έχουμε κάνει ακόμα κουβέντα με την ΕΡΤ. Με το καλό να μας καλέσει να συζητήσουμε για του χρόνου», αποκάλυψε αρχικά ο δημοσιογράφος. «Υπάρχει διάθεση... πάμε καλά», πρόσθεσε.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σκεφτούμε πράγματα για του χρόνου. Έχουμε άλλους πέντε μήνες, αλλά φαντάζομαι ότι αν όλα πάνε καλά κι η πρόθεσή μας είναι όντως να πάμε καλά, θα γίνουν μικρές αλλαγές», απάντησε στις αλλαγές που θα γίνουν στη μεσημεριανή εκπομπή. «Δεν ξέρω αν είναι εύκολο θύμα ή στόχος, αλλά είναι εύκολος στόχος να την κρίνεις. Γιατί ακριβώς επειδή είναι δημόσια τηλεόραση, επειδή τα χρήματα στην πραγματικότητα πληρώνονται από μας, άρα είναι και πιο εύκολο να την κρίνεις και να την κριτικάρεις​​​», σχολίασε σε σχέση με την κριτική που δέχεται η δημόσια τηλεόραση.

«Παιδιά να σας πω κάτι; Ο καθένας έχει δικαίωμα να κρίνει. Αλήθεια είναι. Θέλει δηλαδή κάποιος, έχει μια αντίθετη άποψη, Δημοκρατία έχουμε. Θα πει την άποψή του, θα κρίνει, θα σχολιάσει. Όλα δεκτά είναι», πρόσθεσε για τα σχόλια περί χαμηλών νούμερων τηλεθέασης. «Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της ΕΡΤ. Ε, υποθέτω ότι ναι, την ενδιαφέρουν τα νούμερα. Αλίμονο, δηλαδή φαντάζομαι τηλεόραση κάνει, κάνει πράγματα για να κάνεις νούμερα. Δεν κάνει τα πάντα για τα νούμερα. Τη νοιάζουν τα νούμερα, θέλω να πιστεύω», πρόσθεσε.

Για τα ρεπορτάζ ότι μετακινούνται κι εκπομπές, ίσως μετακινηθούν όπως το Πρωίαν σε είδον, ίσως πάει και σαββατοκύριακο, είπε: «Νιώθω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει απ' ό,τι ακούτε. Θέλω να πω ότι αυτές όλες οι κουβέντες για το αν θα πάει, ποιος θα μείνει, πού θα πάει, αν αλλάξει ώρα... αν, επαναλαμβάνω το αν... δεν νομίζω ότι τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει καμία κουβέντα και καμία σκέψη. Συγγνώμη τώρα που σχολιάζω το ρεπορτάζ άλλων ανθρώπων. Αλλά νιώθω ότι αυτό είναι πιο πολύ φαντασία, σκέψη κάποιου ανθρώπου. Δε νομίζω ότι υπάρχει πραγματικό ρεπορτάζ σε αυτά. Τώρα αν ξέρει κάτι άλλο που δεν ξέρω εγώ... τι να πω, ζητώ συγγνώμη».

Θεωρεί ότι κάποιοι έχουν πιάσει στασίδι στην ΕΡΤ; «Δε νομίζω ότι υπάρχει τίποτα μόνιμο σε αυτή τη ζωή. Ούτε καν στην ΕΡΤ!», απάντησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

«Θα ήσασταν εσείς θετικός σε κάποια αλλαγή στην ώρα σας;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Αν δεν είναι πάρα πολύ πρωί, που έχω ένα βασικό πρόβλημα... Αν μου πεις να πας 7:00 με 10:00 το πρωί... δεν ξέρω, θα με πιάσει κατάθλιψη. Αλλά τώρα, μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω... θα το συζητούσαμε. Δεν έχει προκύψει πάντως τέσσερα-πέντε χρόνια, δεν βρίσκω το λόγο δηλαδή γιατί να γίνει τώρα», απάντησε με χιούμορ ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

