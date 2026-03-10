Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της

«Σκέφτομαι το φαγητό από την ώρα που κοιμάμαι μέχρι την ώρα που ξυπνάω»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Βίντεο από την εκπομπή Super Kατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της παιδί και είναι πολύ ευτυχισμένη.
  • Αποκάλυψε ότι έχει πάρει 18 κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
  • Σχολίασε την απελευθέρωση που νιώθει από τη διατροφή μετά από 20 χρόνια προσοχής.
  • Ενοχλήθηκε από πλάνα που την έδειχναν να τρώει στην εκπομπή της.
  • Αντέτεινε στον σκηνοθέτη της εκπομπής γιατί την έδειξε on air.

Η Κατερίνα Καινούργιου σε λίγο καιρό θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι, την κορούλα της και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στα κιλά της εγκυμοσύνης.

Καινούργιου: Η μαγική διακόσμηση στο baby shower για την κόρη της

«Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από την ώρα που κοιμάμαι μέχρι την ώρα που ξυπνάω… Πώς γίνεται σε μένα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν ένας άνθρωπος 40 χρόνια προσέχει, εντάξει, στην εφηβεία δεν πρόσεχα, από τα 20 και μετά άρχισα να προσέχω. Όταν λοιπόν 20 χρόνια προσέχεις, στην περίοδο της εγκυμοσύνης μετά, απελευθερώνεσαι» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

«Δεν έχεις πάρει και πολλά κιλά. Έτσι που το λες…» σχολίασε τότε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την παρουσιάστρια να του απαντά λέγοντας, «18 έχω πάρει. Δε θα πάρω άλλα δυο;».

Ενοχλημένη η Καινούργιου: Τα πλάνα την ώρα που τρώει - «Γιατί με δείχνεις;»

Πρόσφατα, η παρουσιάστρια δεν «είδε» με καλό μάτι τη χιουμοριστική ματιά του σκηνοθέτη στην εκπομπή της που φαίνεται πως ήθελε να την πειράξει. 

Στη στήλη των ζωδίων κι ενώ περιέγραφε τις προβλέψεις η Βάσια Μαυράκη, η Κατερίνα Καινούργιου, δοκίμασε ένα από τα σάντουιτς που είχε ετοιμάσει ο μάγειρας της εκπομπής. Περίμενε όμως, πως η εικόνα της δε θα έβγαινε on air! Όταν το αντιλήφθηκε, έδειξε να ενοχλείται.

καινουργιου

Καινούργιου: Το πλάνο που τη δείχνει να τρώει σάντουιτς

«Τι με δείχνεις, ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», είπε απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη της εκπομπής της. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Back to Top