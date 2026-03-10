Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της

Η Κατερίνα Καινούργιου σε λίγο καιρό θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι, την κορούλα της και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στα κιλά της εγκυμοσύνης.

«Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από την ώρα που κοιμάμαι μέχρι την ώρα που ξυπνάω… Πώς γίνεται σε μένα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν ένας άνθρωπος 40 χρόνια προσέχει, εντάξει, στην εφηβεία δεν πρόσεχα, από τα 20 και μετά άρχισα να προσέχω. Όταν λοιπόν 20 χρόνια προσέχεις, στην περίοδο της εγκυμοσύνης μετά, απελευθερώνεσαι» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν έχεις πάρει και πολλά κιλά. Έτσι που το λες…» σχολίασε τότε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την παρουσιάστρια να του απαντά λέγοντας, «18 έχω πάρει. Δε θα πάρω άλλα δυο;».

Ενοχλημένη η Καινούργιου: Τα πλάνα την ώρα που τρώει - «Γιατί με δείχνεις;»

Πρόσφατα, η παρουσιάστρια δεν «είδε» με καλό μάτι τη χιουμοριστική ματιά του σκηνοθέτη στην εκπομπή της που φαίνεται πως ήθελε να την πειράξει.

Στη στήλη των ζωδίων κι ενώ περιέγραφε τις προβλέψεις η Βάσια Μαυράκη, η Κατερίνα Καινούργιου, δοκίμασε ένα από τα σάντουιτς που είχε ετοιμάσει ο μάγειρας της εκπομπής. Περίμενε όμως, πως η εικόνα της δε θα έβγαινε on air! Όταν το αντιλήφθηκε, έδειξε να ενοχλείται.

Καινούργιου: Το πλάνο που τη δείχνει να τρώει σάντουιτς

«Τι με δείχνεις, ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», είπε απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη της εκπομπής της.