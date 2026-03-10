Γάμος για τον Ανδρέα Μικρούτσικο - «Θα γίνει τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο»

Επισημοποιούν τη σχέση τους με την Έλενα Μαστραγγελή, μετά από 11 χρόνια

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οι πληροφορίες της Τίνας Μεσσαροπούλου για τον γάμο του Ανδρέα Μικρούτσικου με την Έλενα Μαστραγγελή/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα παντρευτεί την Έλενα Μαστραγγελή τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο.
  • Η σχέση τους επισημοποιείται μετά από 11 χρόνια, με την Έλενα να τον στηρίζει σε δύσκολες στιγμές.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επεσήμανε την υποστήριξη της Έλενας σε οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα του Ανδρέα.
  • Η Σοφία Βόσσου επιβεβαίωσε την ευτυχία του ζευγαριού και την αξία της Έλενας ως συντρόφου.

Εκτός από τη Φαίη Σκορδά, ακόμη ένα πρόσωπο της εκπομπής Buongiorno, ετοιμάζει τον γάμο του το προσεχές διάστημα. 

Η Σκορδά δεν κρύβεται πια και μιλάει για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη!

Ο λόγος για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος θα επισημοποιήσει τη σχέση του, μετά από 11 χρόνια, με την Έλενα Μαστραγγελή.

Ανδρέας Μικρούτσικος- Έλενα Μαστραγγελή, τον Δεκέμβριο του 2023/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ανδρέας Μικρούτσικος- Έλενα Μαστραγγελή, τον Δεκέμβριο του 2023/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Το διάβασα χθες στην Espresso. Έλεγε ότι έχουν περάσει πολλά και τα διάφορα προβλήματα υγείας του, τους έχουν φέρει κοντά. Έρχεται και η Σοφία Βόσσου να επιβεβαιώσει, από ότι κατάλαβα. Εμένα, μου στείλανε πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή που με ακούει, ας μου απαντήσει παρακαλώ, αν θα είναι σε εκκλησία ή δημαρχείο», αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day. 

H Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε πάντως, πως η Έλενα έχει σταθεί στο πλευρό του παρουσιαστή, όχι μόνο στις οικονομικές δυσκολίες αλλά και τα θέματα υγείας που αντιμετώπισε. 

 Έλενα Μαστραγγελή- Ανδρέας Μικρούτσικος, τον Ιούνιο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Έλενα Μαστραγγελή- Ανδρέας Μικρούτσικος, τον Ιούνιο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτό που θέλω να πω για την Ελένη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα του συμπαραστέκεται. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σου έχει σταθεί στα δύσκολα και δε λέω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες. Το “τεστ” συνήθως των ανθρώπων που μας αγαπούν είναι στα δύσκολα.

Ανδρέας Μικρούτσικος για την υγεία του: «Έχω έναν δι@@λο μέσα μου»

Γιατί στα εύκολα όλοι και στα χαϊλίκια και στις χαρές είναι όλοι δίπλα μας και χαίρονται και χειροκροτούν. Στα δύσκολα του Αντρέα, και δε μιλάω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες, στα θέματα υγείας, παιδιά. Πόσο του ‘χει σταθεί. Ως σύντροφος, τον πήγαινε, τον έφερνε… Οπότε είναι check από όλες τις πλευρές», σημείωσε η παρουσιάστρια.

Nωρίτερα, προβλήθηκαν δηλώσεις της Σοφίας Βόσσου στην ίδια εκπομπή, η οποία είπε: «Με το καλό! Nομίζω ότι κάνει το καλύτερο που είχε να κάνει! Η Ελένη είναι εξαιρετικό παιδί, την αγαπάω πάρα πολύ. Του έχει σταθεί βράχος σε περιόδους που δεν είχε να πάρει κάτι από τον Ανδρέα. Η Ελένη μόνο τον αγαπάει».

