Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μιλάει για τον γάμο της

«Καταλαβαίνω τη χαρά σας» είπε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 12:03 Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
09.03.26 , 11:59 Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου
09.03.26 , 11:49 Κρήτη: Άνδρας κρεμάστηκε από δέντρο - Άφησε σημείωμα και βίντεο
09.03.26 , 11:47 Αρβανίτης: «Η ΕΡΤ πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στα νούμερα και την ποιότητα»
09.03.26 , 11:38 Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μιλάει για τον γάμο της
09.03.26 , 11:33 «Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»
09.03.26 , 11:24 Καιρός: Γιατί ο χειμώνας μπορεί να επιστρέψει ακόμη και μέσα στην άνοιξη
09.03.26 , 11:21 Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
09.03.26 , 11:10 «H γυναίκα του Λογοθετίδη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον εραστή της»
09.03.26 , 10:42 «Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει»
09.03.26 , 10:30 Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Παραμείνετε στις θέσεις σας»
09.03.26 , 10:19 Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια
09.03.26 , 10:08 Θάνος Κιούσης: Το 5Χ5, το YFSF και ο Σάκης Ρουβάς
09.03.26 , 09:58 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντικό ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!
09.03.26 , 09:55 Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
«H γυναίκα του Λογοθετίδη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον εραστή της»
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Ιωάννα Τούνη: «Το αγόρασα αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς»
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε τις φήμες για τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.
  • Ο γάμος θα είναι πολιτικός και θα γίνει σε στενό κύκλο, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 και έχει κοινό πάθος για την Ιταλία, όπου έχουν σπουδάσει.
  • Θα διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι το καλοκαίρι για να γιορτάσουν με φίλους.
  • Δεν έχουν δημοσιεύσει κοινές φωτογραφίες, παρά τις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν φουντώσει οι φήμες ότι η Φαίη Σκορδά παντρεύεται τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Σήμερα το πρωί της Δευτέρας η παρουσιάστρια με αφορμή το μήνυμα της Ελεονώρας Μελέτη και του Γρηγόρη Γκουντάρα στην κάμερα της εκπομπή της, Buongiorno, για τον επικείμενο γάμο της, θέλησε να εκφράσει κάποιες σκέψεις και συναισθήματά της.

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά είπε: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε».

«Δε σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση» σχολίασε τότε η Νάνσυ Νικολαϊδου, με την παρουσιάστρια να απαντα: «Όχι βέβαια. Καθόλου».

«Εγώ που είμαι μικροπρεπής, δε χαίρομαι καθόλου αν είμαι ακάέστος. Θα είμαι έξω από τον γάμο σαν την Ελένη Λουκά» είπε από τη δική του πλευρά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!

Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μιλάει για τον γάμο της

Αλέξανδρος Αθανασιάδης - Φαίη Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν το επόμενο διάστημα με πολιτικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο, ωστόσο δεν έχουν ορίσει ακριβή ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το καλοκαίρι, που οι υποχρεώσεις και των δύο θα το επιτρέψουν, θα διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους και θα γιορτάσουν μαζί τους το χαρμόσυνο γεγονός!

Η Φαίη Σκορδά έχει σχέση από το 2021 με τον γνωστό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε από κοινούς γνωστούς. Η αγάπη για την Ιταλία ήταν αυτή που τους ένωσε καθώς και οι δύο έχουν σπουδάσει εκεί.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν επισκεφτεί την αγαπημένη τους χώρα. Πρόσφατα, οι δυο τους πήγαν να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στη Ρώμη και η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ρομαντικό της ταξίδι, χωρίς ωστόσο, να ανεβάσει κάποια φωτογραφία με τον αγαπημένο της.

Μέχρι σήμερα, αν και είναι γνωστή η σχέση τους δεν έχει διαρρεύσει καμία κοινή φωτογραφία του ζευγαριού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top