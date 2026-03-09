Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μιλάει για τον γάμο της

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν φουντώσει οι φήμες ότι η Φαίη Σκορδά παντρεύεται τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Σήμερα το πρωί της Δευτέρας η παρουσιάστρια με αφορμή το μήνυμα της Ελεονώρας Μελέτη και του Γρηγόρη Γκουντάρα στην κάμερα της εκπομπή της, Buongiorno, για τον επικείμενο γάμο της, θέλησε να εκφράσει κάποιες σκέψεις και συναισθήματά της.

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά είπε: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε».

«Δε σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση» σχολίασε τότε η Νάνσυ Νικολαϊδου, με την παρουσιάστρια να απαντα: «Όχι βέβαια. Καθόλου».

«Εγώ που είμαι μικροπρεπής, δε χαίρομαι καθόλου αν είμαι ακάέστος. Θα είμαι έξω από τον γάμο σαν την Ελένη Λουκά» είπε από τη δική του πλευρά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Αλέξανδρος Αθανασιάδης - Φαίη Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν το επόμενο διάστημα με πολιτικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο, ωστόσο δεν έχουν ορίσει ακριβή ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το καλοκαίρι, που οι υποχρεώσεις και των δύο θα το επιτρέψουν, θα διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους και θα γιορτάσουν μαζί τους το χαρμόσυνο γεγονός!

Η Φαίη Σκορδά έχει σχέση από το 2021 με τον γνωστό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε από κοινούς γνωστούς. Η αγάπη για την Ιταλία ήταν αυτή που τους ένωσε καθώς και οι δύο έχουν σπουδάσει εκεί.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν επισκεφτεί την αγαπημένη τους χώρα. Πρόσφατα, οι δυο τους πήγαν να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στη Ρώμη και η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ρομαντικό της ταξίδι, χωρίς ωστόσο, να ανεβάσει κάποια φωτογραφία με τον αγαπημένο της.

Μέχρι σήμερα, αν και είναι γνωστή η σχέση τους δεν έχει διαρρεύσει καμία κοινή φωτογραφία του ζευγαριού.