«Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει»

Η κάμερα του Breakfast@Star και η Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου συνάντησαν τον Χρήστο Κούτρα, ο οποίος σχολίασε το τηλεοπτικό τοπίο.

Αρχικά ο δημοσιογράφος που βλέπουμε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Καλύτερα Δε Γίνεται, δήλωσε ότι θα ήθελε να κάνει συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη. «Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα επιστρέψει στον ΑΝΤ1. Μακάρι να γίνει αυτό... Θα κάνει κάτι βραδινό, πιθανότατα, εβδομαδιαίο, σίγουρα όχι καθημερινό. Θα είναι κάτι ωραίο. Θέλουμε να βλέπουμε Ελένη Μενεγάκη», σχολίασε.

«Γνωρίζω ότι έχει συμβόλαιο και για του χρόνου η Κατερίνα Καραβάτου. Δε θα μου έκανε εντύπωση αν βλέπαμε δίπλα της και τον Χρήστο Φερεντίνο. Να ήταν έτσι ένα ντουέτο, πολύ ωραίο και πολύ δυνατό για τα σαββατοκύριακά μας», είπε για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1. «Δεν είναι, θεωρώ, αυτά που θα ήθελαν. Οπότε θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις για να τα ανεβάσουν», σχολίασε για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην Ελένη Τσολάκη που έφυγε από το OPEN για να πάει στον ΑΝΤ1, και να «κοπεί» λίγες εβδομάδες μετά: «Δεν ήταν λάθος που έφυγε από το OPEN, ένα κανάλι που την ανέδειξε; Εγώ θεωρώ βασικά λάθος που είχε φύγει απ' το σαββατοκύριακο τότε η Ελένη Τσολάκη και πήγε στο καθημερινό, το οποίο θυμάμαι ότι δεν το ήθελε στην αρχή, δέχτηκε πιέσεις και αποδέχτηκε την πρόταση του καναλιού».

Άλλο ένα όνομα που ακούστηκε για επιστροφή είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. «Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για My Style Rocks. Όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει σε αυτό το παιχνίδι την επόμενη σεζόν όμως. Και γιατί να μην το κάνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που από τις παρουσιάστριες που το παρουσίασαν ήταν από τις πολύ καλές. Η Καραβάτου είναι... ...κλεισμένη στον AΝΤ1 σαββατοκύριακα, η Ευαγγελία Αραβανή δε νομίζω να ενδιαφέρεται να κάνει τηλεόραση, γιατί δεν την έχουμε ακούσει για κάτι. Η Κατερίνα Στικούδη είναι στην ΕΡΤ, οπότε, παιδιά, μην το ψάχνετε, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Είναι και υπέροχη κιόλας», είπε ο Χρήστος Κούτρας.

Ακούγονται και κάποιες αλλαγές ότι θα γίνουν στην ΕΡΤ, όπως στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. «Και ποιους ηθοποιούς θα βάλουν στη θέση τους; Η ΕΡΤ επιλέγει πάντα τους ηθοποιούς. Αυτό είναι γεγονός. Και πιστεύω ότι θα τους βλέπαμε και μεσημέρι, και Σαββατοκύριακο, και καθημερινή. Δηλαδή εκεί στην ΕΡΤ μη τους χάσετε, είναι καλοί», είπε, γελώντας.

