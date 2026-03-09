Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!

Το ζευγάρι βρέθηκε στη ρομαντική Βουδαπέστη

To βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Λιάγκας από το ταξίδι τους στα social media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη για να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης.
  • Ο Λιάγκας αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή "Το Πρωινό" και η Αντωνά δεν εμφανίστηκε στο "Σαββατοκύριακο Παρέα".
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι τους στα social media, δείχνοντας ευδιάθετοι και χαρούμενοι.
  • Ο Λιάγκας δημοσίευσε βίντεο από τη βόλτα τους στον Δούναβη, αναφέροντας την ομορφιά του ουγγρικού κοινοβουλίου.
  • Η σχέση τους φαίνεται να εξελίσσεται θετικά, με το ζευγάρι να απολαμβάνει την παρέα του.

Κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, ταξίδεψαν εκτός Ελλάδας. 

Το ζευγάρι βρέθηκε στη ρομαντική Βουδαπέστη και απόλαυσε χαλαρές στιγμές και όμορφες βόλτες στη γραφική πόλη της Ουγγαρίας. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που την περασμένη Παρασκευή ο παρουσιαστής αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή «Το Πρωινό»,  ενώ και η Μαρία Αντωνά, από τη δική της πλευρά, δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», στην οποία συμμετέχει.

Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά

Μέσα από τα social media, τόσο η Μαρία Αντωνά όσο και ο Γιώργος Λιάγκας έδωσαν μια μικρή γεύση από το ταξίδι τους αυτό. Στις εικόνες που μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους, φαίνεται πως το ζευγάρι απόλαυσε τις βόλτες του, έφαγε και ήπιε το κρασάκι του.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαρία Αντωνά στα Instastories, ποζάρει χαμογελαστή σε έναν καθρέφτη, δείχνοντας χαλαρή και ευδιάθετη κατά τη διάρκεια  εξόδου τους. Σε άλλη ανάρτηση, φαίνεται η εντυπωσιακή κάβα ενός εστιατορίου, γεμάτη μπουκάλια κρασί.

αντωνά

αντωνά λιαγακας

Ο Γιώργος Λιάγκας από τη δική του πλευρά, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη βόλτα τους στον Δούναβη με πλοιαράκι, με φόντο το εντυπωσιακό κτήριο του ουγγρικού κοινοβουλίου που είναι σαν να επιπλέει στο νερό.

«Λένε οτι είναι ένα από τα ωραιότερα κτήρια στην Ευρώπη…. #parliament Ο Δούναβης δε το βράδυ, είναι σαν παραμύθι…» έγραψε στην ανάρτησή του.

H ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα:

Όπως φαίνεται, η σχέση του Γιώργου Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά προχωρά από το καλό στο καλύτερο με το ζευγάρι παρότι κρατά χαμηλούς τόνους, να μην κρύβεται, και να απολαμβάνει τη σχέση του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
