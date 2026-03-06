Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα

Νωρίτερα θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Απριλίου του 2026, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Η αργία επηρεάζει τον προγραμματισμό των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν έγκαιρα τα χρήματά τους, αποφεύγοντας πιθανές καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Όπως έχει προγραμματιστεί:

οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών – όπως ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ – καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 , αναμένεται να πληρωθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι θα μπορούν να δουν τα χρήματά τους διαθέσιμα ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μισθωτών – όπως το ΙΚΑ, το Δημόσιο και το ΝΑΤ – εκτιμάται ότι θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Και σε αυτή την περίπτωση, η πίστωση των ποσών ενδέχεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, ανάλογα με την τράπεζα και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε ιδρύματος.

Οι διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών ακολουθεί το καθιερωμένο μοντέλο που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του όγκου συναλλαγών και την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων.