Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα

Πότε θα τα δουν στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 16:47 ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται επτά καταστήματα
06.03.26 , 16:39 BYD: Νέες μπαταρίες που φορτίζουν σε 9 λεπτά
06.03.26 , 16:13 Ιράν: Από τον Σάχη στην Ιρανική Επανάσταση και τελικά στο σήμερα
06.03.26 , 16:12 Η στιγμή που 91 Έλληνες επιστρέφουν με C-130 από τη Μέση Ανατολή
06.03.26 , 16:07 Σε Κλίμα Οδύνης Η Κηδεία Της 31χρονης Νεκταρίας Στον Κολωνό
06.03.26 , 16:03 Κίνηση ματ η αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας από τη Ελλάδα
06.03.26 , 15:59 Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
06.03.26 , 15:40 Viral το βίντεο από τον Λευκό Οίκο: Η προσευχή του Τραμπ για τον πόλεμο
06.03.26 , 15:25 Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
06.03.26 , 15:09 Τριαντάφυλλος: Χώρισε από τη σύζυγό του μετά από 19 χρόνια γάμου
06.03.26 , 15:01 Κουσκουρή: Με συνέλαβε και με ανέκρινε η Μοσάντ
06.03.26 , 14:58 «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό»: Υπηρεσίες χωρίς κόστος για το bullying
06.03.26 , 14:56 Θεσσαλονίκη: Πλήρωσε πρόστιμο γιατί πέταξε χάρτινο κουτί σε μπλε κάδο
06.03.26 , 14:45 Stars System: Ποια ζώδια θα έχουν τύχη σε έρωτα και χρήμα;
06.03.26 , 14:38 16χρονος έφτιαχνε πλαστά χαρτονομίσματα κι έκανε αγορές με κάρτες κλώνους
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Συντάξεις Απριλίου 2026: Ανατροπή Με Την Πληρωμή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Απριλίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.
  • Συνταξιούχοι από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών θα πληρωθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.
  • Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.
  • Συνταξιούχοι από τα πρώην ταμεία μισθωτών θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.
  • Η διαφοροποίηση ημερομηνιών πληρωμής στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης συναλλαγών.

Νωρίτερα θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Απριλίου του 2026, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου. 

Η αργία επηρεάζει τον προγραμματισμό των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν έγκαιρα τα χρήματά τους, αποφεύγοντας πιθανές καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Όπως έχει προγραμματιστεί:

  • οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών – όπως ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ – καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, αναμένεται να πληρωθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι θα μπορούν να δουν τα χρήματά τους διαθέσιμα ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.
  • Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μισθωτών – όπως το ΙΚΑ, το Δημόσιο και το ΝΑΤ – εκτιμάται ότι θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Και σε αυτή την περίπτωση, η πίστωση των ποσών ενδέχεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, ανάλογα με την τράπεζα και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε ιδρύματος.

Οι διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών ακολουθεί το καθιερωμένο μοντέλο που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του όγκου συναλλαγών και την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top