Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;

Λίγα τα γράμματα στον πίνακα για τον παίκτη

STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 6/3/2026, ο Νίκος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Αντίθετα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Νίκος προσπάθησε να λύσει τον γρίφο λέγοντας Ρ, Κ, Ν, Ε και Ο.
  • Κατάφερε να βρει την πρώτη λέξη, αλλά δυσκολεύτηκε με τη δεύτερη.
  • Το επεισόδιο προβάλλεται στο Star και καλεί τους θεατές να δοκιμάσουν κι αυτοί.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 6/3/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ, και το Ν, ενώ έχοντας κερδίσει δύο φωνήεντα, επέλεξε το Ε και το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;

Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;

Παρότι εμφανίστηκαν λίγα από τα γράμματα που είπε, ο Νίκος κατάφερε να «εντοπίσει» την πρώτη λέξη. Όμως η δεύτερη τον δυσκόλεψε κι έτσι δεν μπόρεσε να λύσει τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε τη δική σου προσπάθεια!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
