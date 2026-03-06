Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 6/3/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ, και το Ν, ενώ έχοντας κερδίσει δύο φωνήεντα, επέλεξε το Ε και το Ο.

Παρότι εμφανίστηκαν λίγα από τα γράμματα που είπε, ο Νίκος κατάφερε να «εντοπίσει» την πρώτη λέξη. Όμως η δεύτερη τον δυσκόλεψε κι έτσι δεν μπόρεσε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε τη δική σου προσπάθεια!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης