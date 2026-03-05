Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;

Δυσκολεύτηκε στην αρχή, αλλά έλυσε τον γρίφο!

05.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 5/3/2026, ο Γιάννης έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Στη γεωμετρία» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Γιάννης επέλεξε τα φωνήεντα Ι και Ε και βρήκε τη δεύτερη λέξη εύκολα.
  • Αντιμετώπισε δυσκολίες με την πρώτη λέξη, αλλά τελικά λύσε τον γρίφο.
  • Το επεισόδιο προβάλλεται στο Star και καλεί τους θεατές να δοκιμάσουν κι αυτοί.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 5/3/2026 στο Star, ο Γιάννης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Στη γεωμετρία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ, και το Ν, ενώ έχοντας κερδίσει δύο φωνήεντα, επέλεξε το Ι και το Ε.     

Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;

Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;

Ο Γιάννης βρήκε εύκολα τη δεύτερη λέξη και παρότι η πρώτη τον δυσκόλεψε, κατάφερε να λύσει τον γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Πολύ δύσκολα τα «Αντίθετα» για τη Ράνια - Για εσένα;

Εσύ θα είσαι πιο γρήγορος; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
