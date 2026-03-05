Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 5/3/2026 στο Star, ο Γιάννης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στη γεωμετρία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ, και το Ν, ενώ έχοντας κερδίσει δύο φωνήεντα, επέλεξε το Ι και το Ε.

Ο Γιάννης βρήκε εύκολα τη δεύτερη λέξη και παρότι η πρώτη τον δυσκόλεψε, κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ θα είσαι πιο γρήγορος; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

