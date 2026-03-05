Γνωστός Έλληνας ηθοποιός θα γίνει σύντομα μπαμπάς - Η τρυφερή ανάρτηση

Έγινε γνωστός μέσα από τις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Ζυγούρης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ζυγούρης ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα γίνει μπαμπάς.
  • Η σύντροφός του, Σήλια, είναι έγκυος και το ζευγάρι περιμένει το πρώτο τους παιδί.
  • Η σχέση τους διαρκεί πάνω από δύο χρόνια και πρόσφατα συγκατοίκησαν.
  • Μετακόμισαν σε νεοκλασικό διαμέρισμα στην Καισαριανή.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει τρυφερό βίντεο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της Σήλιας.

Ένα τρυφερό βιντεάκι μοιράστηκε στο Instagram του το απόγευμα της Πέμπτης, ο «Οδυσσέας» από τις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη.

Γνωστός Έλληνας ηθοποιός θα γίνει σύντομα μπαμπάς - Η τρυφερή ανάρτηση

Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Ζυγούρης αποκάλυψε ότι σύντομα θα γίνει μπαμπάς. Στο βίντεο βλέπουμε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του περιμένωντας στους καναπέδες κάποιου διαγνωστικού κέντρου. «Just waiting», έγραψε στην ανάρτηση, με το μπουκαλάκι του νερού πάνω στην κοιλιά της Σήλιας. 

Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες

Η σχέση του ζευγαριού μετράει πάνω από δύο χρόνια, ενώ πριν από λίγο καιρό αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να συγκατοικήσουν. Η Σήλια μετακόμισε από την Κυψέλη στην Καισαριανή, όπου πλέον το ζευγάρι μοιράζεται ένα όμορφο νεοκλασικό διαμέρισμα.

Γνωστός Έλληνας ηθοποιός θα γίνει σύντομα μπαμπάς - Η τρυφερή ανάρτηση

Η νέα αυτή κοινή ζωή φαίνεται πως αποκτά ακόμη πιο ξεχωριστή σημασία, καθώς το ζευγάρι περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Μια νέα σελίδα φαίνεται να ανοίγει στη ζωή τους, γεμάτη αγάπη, προσμονή και όνειρα για το μέλλον. 

Σέρρες – Γιώργος Ζυγούρης: «Η δεύτερη σεζόν θα είναι πιο αστεία»

Η ανάρτηση της Σήλιας για τον σύντροφό της

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ
 |
ΣΕΡΡΕΣ
