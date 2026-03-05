Γνωστός Έλληνας ηθοποιός θα γίνει σύντομα μπαμπάς - Η τρυφερή ανάρτηση

Ένα τρυφερό βιντεάκι μοιράστηκε στο Instagram του το απόγευμα της Πέμπτης, ο «Οδυσσέας» από τις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Ζυγούρης αποκάλυψε ότι σύντομα θα γίνει μπαμπάς. Στο βίντεο βλέπουμε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του περιμένωντας στους καναπέδες κάποιου διαγνωστικού κέντρου. «Just waiting», έγραψε στην ανάρτηση, με το μπουκαλάκι του νερού πάνω στην κοιλιά της Σήλιας.

Η σχέση του ζευγαριού μετράει πάνω από δύο χρόνια, ενώ πριν από λίγο καιρό αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να συγκατοικήσουν. Η Σήλια μετακόμισε από την Κυψέλη στην Καισαριανή, όπου πλέον το ζευγάρι μοιράζεται ένα όμορφο νεοκλασικό διαμέρισμα.

Η νέα αυτή κοινή ζωή φαίνεται πως αποκτά ακόμη πιο ξεχωριστή σημασία, καθώς το ζευγάρι περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Μια νέα σελίδα φαίνεται να ανοίγει στη ζωή τους, γεμάτη αγάπη, προσμονή και όνειρα για το μέλλον.

Η ανάρτηση της Σήλιας για τον σύντροφό της