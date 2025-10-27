Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες

Ο Γιώργος Ζυγούρης είναι ο πρωταγωνιστής «Οδυσσέας» στον β’ κύκλο της σειράς Σέρρες. Έχει αναλάβει τον ρόλο που υποδυόταν στην α’ σεζόν ο Πάνος Νάτσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο.

«Ο Γιώργος Ζυγούρης είναι υπέροχος. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Είναι ένας εξαιρετικός “Οδυσσέας”. Δεν είναι ένας άνθρωπος που ήρθε να κάνει αντικατάσταση. Ήρθε να υποδυθεί έναν ρόλο. Του είπαμε να ξεχάσει το ο,τιδήποτε και να μην έχει αυτό το βάρος… να μπει στα παπούτσια του Πάνου. Ο Γιώργος ήρθε για να μεγαλώσει την παρέα. Ο Πάνος είναι κομμάτι αυτής της σειράς», είχε πει ο Γιώργος Καπουτζίδης, που υπογράφει το σενάριο της σειράς, στο Breakfast@Star, τον περασμένο Ιούνιο.

Ο ηθοποιός μπορεί να μην είναι πολύ εξοικειωμένος με τις κάμερες, όμως έχει μια λαμπρή πορεία στο θέατρο.

Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό του ηθοποιού

Σπούδασε χημικός μηχανικός στην Πολυτεχνική σχολή της Πάτρας

«Όταν σπούδαζα χημικός μηχανικός στην Πάτρα και είπα στους γονείς μου ότι θέλω να πάω στη Δραματική σχολή, μου είπαν "πήγαινε". Το αποδέχτηκαν, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Υπήρχε κατανόηση. Είναι μια σχέση που μακάρι να την έχουν όλοι», αποκάλυψε ο Γιώργος Ζυγούρης, στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Αποφοίτησε από τη Δραματική σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας το 2016

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα

Έχει δουλέψει με σκηνοθέτες όπως την Ελένη Ευθυμίου, τον Δημήτρη Καραντζά, την Κατερίνα Ευαγγελάτου, τον Αιμίλιο Χειλάκη, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κ.α.

υπήρξε μέλος της αναγεννησιακής χορωδίας υπό την διεύθυνση του Ιάσωνα Μαρμαρά έχει παρακολουθήσει μαθήματα της μεθόδου kodaly από την Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Στο θέατρο έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις Πόθοι κάτω από τις λεύκες (2017), Άλκηστη (2017), Άμλετ (2019), Βόυτσεκ (2019), Synthesis ( 2021), Ο άλλος (2022), Το σώσε 2022), Μήδεια (2022), 154 Bertha (2023), Ο Γλάρος (2023), Λεωφορείο ο Πόθος (2024), Cleansed (2025)

Τηλεοπτικά τον είχαμε δει στις σειρές: «Παρουσιάστε» στον Ant1, το 2020 και «Ο Παράδεισος των Κυριών»

Φέτος, έχει λάβει πολύ καλές κριτικές για τον ρόλο του στις «Σέρρες». «Ο Γιώργος Ζυγούρης πήρε ομόφωνα τρία “ναι” από μένα, τον σκηνοθέτη και τον Γιώργο Γάλλο, μετά το δοκιμαστικό. Μάλιστα, εγώ δεν το σκεφτόμουν, γιατί εμφανισιακά δε μου ταίριαζε. Πίστευα ότι πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Ώσπου είδα το δοκιμαστικό του, είναι εξαιρετικός», αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2night show ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ-Γιώργος Γάλλος-Γιώργος Καπουτζίδης-Λένα Δροσάκη-Γιούλη Τσαγκαράκη-Γιώργος Ζυγούρης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Για τον ρόλο του στις «Σέρρες» επικοινώνησε μαζί του αρχικά ο σκηνοθέτης και μετά ο εκτελεστής παραγωγής της σειράς. Η πρώτη του επαφή με τον Γιώργο Καπουτζίδη ήταν στην α' ανάγνωση του σεναρίου, τον περασμένο Φεβρουάριο. «Δύο - τρεις καίριες συμβουλές του Γιώργου Καπουτζίδη με βοήθησαν πάρα πολύ και προσπάθησα να τις ακολουθήσω σε όλη τη σειρά», παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στις αρχές Οκτωβρίου.

Γιώργος Ζυγούρης: Η σύντροφός του στις Σέρρες

Ο «Οδυσσέας» αναζητά τον έρωτα στη σειρά, ο Γιώργος όμως τον έχει βρει, όπως παραδέχτηκε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του.

Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει δημοσιεύσει στο instagram, μιλώντας για τον ρόλο του και τη σειρά, αποκαλύπτει πως η κοπέλα του θα κάνει guest εμφάνιση στις «Σέρρες».

«Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να περάσω από casting. Λέω αποκλείεται γιατί σε τόσα με έχουν προτείνει και δε με έχουν πάρει. Διάβαζα τις σκηνές μου, κάναμε πρόβα και ήθελα πολύ να την πάρω τη δουλειά. Με πήραν τηλέφωνο ρε παιδιά, φανταστικό! Με τον Οδυσσέα μου αρέσουν τα μπλε ρούχα, ψάχνει την αγάπη, εγώ την έχω βρει την αγάπη», ακούγεται να λέει αρχικά ο Γιώργος Ζυγούρης.

«Στη δεύτερη σεζόν, θα πρωταγωνιστεί ένα αξιαγάπητο τετράποδο, ονόματι Άρτσι. Στη δεύτερη σεζόν θα κάνει και ένα guest, η κοπέλα μου. Σήλια, από το Σταυρούλα!», αποκάλυψε.

Η σύντροφός του είναι pilates instructor κι αναμένουμε να δούμε τον ρόλο που θα υποδυθεί στη σειρά.

Ο Γιώργος Ζυγούρης έχει παραδεχτεί πως είναι πειραχτήρι με τους συναδέλφους του και πως το σπίτι του είναι ζωολογικός κήπος γιατί έχει δύο γάτες κι έναν σκύλο.