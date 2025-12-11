First Dates: Το guilty pleasure του Κωνσταντίνου και το «μεθύσι» της Άντας!

Τα κομπλιμέντα του Κωνσταντίνου στην Άντα!

First Dates: Τα κομπλιμέντα του Κωνσταντίνου στην Άντα!
Το πιο «καυτό» ραντεβού του επεισοδίου ανήκει αναμφίβολα στην Άντα και τον Κωνσταντίνο. Από την πρώτη στιγμή που κάθισαν στο τραπέζι, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε. Λίγο το κρασί, λίγο τα πειράγματα της Ζενεβιέβ από τα παρασκήνια, λίγο ο τρόπος που ο Κωνσταντίνος την κοίταζε σαν να την «έτρωγε με τα μάτια»… δεν ήθελε πολύ για να ανάψουν τα αίματα.

Η δοκιμασία των 30 δευτερολέπτων κομπλιμέντων ήταν το σημείο που άρχισαν όλα. Η Άντα ζήτησε κομπλιμέντα κι εκείνος ξεκίνησε… χωρίς φρένο. «Το στήθος… ωραίο μπούστο», είπε. «Και τα χείλη, και τα μαλλιά, και όλα πάνω σου…!»

first dates

Η Άντα τον κοιτούσε γλυκά και με νάζι! Αλλά η πραγματική έκρηξη ήρθε με το guilty pleasure. Όταν η Άντα τον πίεσε να μιλήσει, εκείνος παραδέχτηκε – με βλέμμα που έσταζε πονηριά – πως το ενοχικό του είναι «να είναι με κάποια που δεν θέλει πραγματικά». Η Άντα εξερράγη: «Αυτό δεν είναι απόλαυση, αυτό είναι αμαρτία! Βασανιστήριο! Τι να κάθεσαι με κάποιον που δεν τον θέλεις;»

Και τότε Κωνσταντίνος και Άντα έφτασαν στην... απαγορευμένη ερώτηση: «Τι κάνει κάποιον εξαιρετικό στο σεξ;» ρώτησε η Άντα. «Θες να σου το αποδείξω; Εδώ, live;» είπε ο Κωνσταντίνος και «λύθηκαν» αμέσως στα γέλια!

First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»

Το ποτήρι της Άντας παραλίγο να φύγει από τα χέρια, το τραπέζι κουνήθηκε, ο Τάσος από τη μπάρα φώναζε «Τι τραβάω!», κι εμείς στο σπίτι δεν ξέραμε αν βλέπουμε ρομαντικό ραντεβού ή προοίμιο σαπουνόπερας.

Μπορεί να ήταν το ποτό; Μπορεί η χημεία; Αλλά σίγουρα, ήταν το πιο hot ραντεβού της σεζόν. Αν δεν το είδες, πρέπει. Αν το είδες, θες να το ξαναδείς.

Δες το First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
