First Dates: Το guilty pleasure του Κωνσταντίνου και το «μεθύσι» της Άντας!

Το πιο «καυτό» ραντεβού του επεισοδίου ανήκει αναμφίβολα στην Άντα και τον Κωνσταντίνο. Από την πρώτη στιγμή που κάθισαν στο τραπέζι, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε. Λίγο το κρασί, λίγο τα πειράγματα της Ζενεβιέβ από τα παρασκήνια, λίγο ο τρόπος που ο Κωνσταντίνος την κοίταζε σαν να την «έτρωγε με τα μάτια»… δεν ήθελε πολύ για να ανάψουν τα αίματα.

Η δοκιμασία των 30 δευτερολέπτων κομπλιμέντων ήταν το σημείο που άρχισαν όλα. Η Άντα ζήτησε κομπλιμέντα κι εκείνος ξεκίνησε… χωρίς φρένο. «Το στήθος… ωραίο μπούστο», είπε. «Και τα χείλη, και τα μαλλιά, και όλα πάνω σου…!»

Η Άντα τον κοιτούσε γλυκά και με νάζι! Αλλά η πραγματική έκρηξη ήρθε με το guilty pleasure. Όταν η Άντα τον πίεσε να μιλήσει, εκείνος παραδέχτηκε – με βλέμμα που έσταζε πονηριά – πως το ενοχικό του είναι «να είναι με κάποια που δεν θέλει πραγματικά». Η Άντα εξερράγη: «Αυτό δεν είναι απόλαυση, αυτό είναι αμαρτία! Βασανιστήριο! Τι να κάθεσαι με κάποιον που δεν τον θέλεις;»

Και τότε Κωνσταντίνος και Άντα έφτασαν στην... απαγορευμένη ερώτηση: «Τι κάνει κάποιον εξαιρετικό στο σεξ;» ρώτησε η Άντα. «Θες να σου το αποδείξω; Εδώ, live;» είπε ο Κωνσταντίνος και «λύθηκαν» αμέσως στα γέλια!

Το ποτήρι της Άντας παραλίγο να φύγει από τα χέρια, το τραπέζι κουνήθηκε, ο Τάσος από τη μπάρα φώναζε «Τι τραβάω!», κι εμείς στο σπίτι δεν ξέραμε αν βλέπουμε ρομαντικό ραντεβού ή προοίμιο σαπουνόπερας.

Μπορεί να ήταν το ποτό; Μπορεί η χημεία; Αλλά σίγουρα, ήταν το πιο hot ραντεβού της σεζόν. Αν δεν το είδες, πρέπει. Αν το είδες, θες να το ξαναδείς.

