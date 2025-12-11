Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Συλλαλητήρια και αποκλεισμοί λιμανιών

Πώς θα κινηθούν οι αγρότες σε Θεσσαλονίκη, Θεσπρωτία, Κρήτη, Λάρισα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 23:47 Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
11.12.25 , 23:27 Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
11.12.25 , 23:05 Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της
11.12.25 , 22:47 Ο Αγρότης Της Χρονιάς Μιλά Στο Star Για Τα Μπλόκα Και Το Μέλλον
11.12.25 , 22:47 Ελένη Τσολάκη: Η πρωινή βόλτα με την 8 μηνών κόρη της
11.12.25 , 22:41 Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση
11.12.25 , 22:35 First Dates: Μαίρη & Παναγιώτης - Πώς πέρασαν στο ραντεβού τους;
11.12.25 , 22:30 First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
11.12.25 , 22:15 Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ
11.12.25 , 22:10 First Dates: Η ιστορία του Παναγιώτη που άφησε άφωνη τη Μαίρη!
11.12.25 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 11/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.100.000 ευρώ
11.12.25 , 22:05 Οι καλύτερες εφαρμογές ψυχαγωγίας: Social Media, Στοίχημα και Fitness
11.12.25 , 22:05 First Dates: Το guilty pleasure του Κωνσταντίνου και το «μεθύσι» της Άντας!
11.12.25 , 22:00 First Dates: Κατερίνα & Κώστας: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
11.12.25 , 21:56 Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Συλλαλητήρια και αποκλεισμοί λιμανιών
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση
Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα πακιστανικά τηλέφωνα - Οι κλήσεις που έγιναν
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του νέου προέδρου του Eurogroup
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών απλώνονται σε όλη τη χώρα, με τα αιτήματα να παραμένουν κοινά: δίκαιες αποζημιώσεις, στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ένα βιώσιμο πλαίσιο επιδοτήσεων. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται κρίσιμο για την εξέλιξη του αγροτικού μετώπου.

Μπλόκα αγροτών: Σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αύριο

Η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς πανελλαδικού συλλαλητηρίου, αφού οι αγρότες ετοιμάζονται για τη μεγάλη αυριανή συγκέντρωση στο λιμάνι της πόλης. Στα Πράσινα Φανάρια, οι συγκεντρωμένοι στόλισαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια συμβολική κίνηση που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά τους να περάσουν –αν χρειαστεί– τις γιορτές στους δρόμους.

«Καρφιά» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα για αγρότες: «Γιατί ξέφυγε η κατάσταση;»

Η προσέλευση στο αυριανό συλλαλητήριο θα γίνει από τρία σημεία: Μάλγαρα, Δερβένι και Πράσινα Φανάρια. Το πρώτο ραντεβού είναι στα Μάλγαρα, όπου θα καταφτάσουν δυνάμεις από Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και άλλα μπλόκα. Το κομβόι, με τουλάχιστον 20 τρακτέρ να προπορεύονται, αναμένεται να κινηθεί προς το λιμάνι γύρω στις 11:00 και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 12:00.

Θεσσαλονίκη: Στολισμένο δέντρο στα μπλόκα και προετοιμασία για επίδειξη δύναμης

Την ίδια ώρα, στα Πράσινα Φανάρια γίνεται σύσκεψη για το αν τελικά οι αγρότες θα επιχειρήσουν να μπουν με τρακτέρ στην πόλη ή μόνο με αγροτικά οχήματα. Στο πλευρό τους ήδη βρίσκονται φορείς και επαγγελματικές ομάδες, ενώ σήμερα πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν τρόφιμα σε ένδειξη συμπαράστασης.

Ηγουμενίτσα: Κλείνει η είσοδος του λιμανιού – «Μπήκαμε αργά αλλά δυναμικά»

Στην Ηγουμενίτσα, το μπλόκο των αγροτών ενισχύθηκε εκ νέου στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού. Στόχος τους είναι να αποκλείσουν και το ρεύμα καθόδου, απ’ όπου διέρχονται τα φορτηγά που ταξιδεύουν για Ιταλία.

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας τονίζουν ότι βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και ότι αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια. Η αγανάκτηση είναι έκδηλη, καθώς πριν από περίπου 20 ημέρες έχασαν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους (μανταρίνια – πορτοκάλια) λόγω κακοκαιρίας, ενώ παραμένουν απλήρωτοι για ζημιές προηγούμενων ετών.

Mπλόκο αγροτών στη Θεσπρωτία

Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης

Από το τραπέζι των διαβουλεύσεων στην Αθήνα, οι πληροφορίες δείχνουν ότι δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία. Οι κτηνοτρόφοι από την Κρήτη εμφανίζονται ανυποχώρητοι στο αίτημα επαναφοράς του προηγούμενου συστήματος επιδοτήσεων, που συνέδεε τις ενισχύσεις με τους βοσκότοπους και τον αριθμό ζώων.

Η κυβέρνηση, από την άλλη, δηλώνει πως αυτό δεν είναι εφικτό και προτείνει νέο μοντέλο επιδότησης με βάση τα τιμολόγια πώλησης κρέατος και γάλακτος. Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε τρεις φορές τους κτηνοτρόφους ότι όσοι δεν έλαβαν προκαταβολές θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, τονίζοντας πως «κανείς δε θα αδικηθεί».

Νίκαια Λάρισας: Το ισχυρότερο μπλόκο χαράσσει γραμμή – «Όχι σε διάλογο χωρίς προτάσεις»

Στο μπλόκο της Νίκαιας, το πιο δυναμικό της χώρας, η στάση των αγροτών παραμένει αμετακίνητη: «Δεν πάμε σε διάλογο χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις». Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό και όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα επαναφέρουν τα αιτήματά τους το Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη.

Μετά τη συζήτηση, τα αιτήματα θα σταλούν εκ νέου στην κυβέρνηση, συνοδευόμενα από χρονοδιάγραμμα τριών ημερών για απαντήσεις. Αν δεν ικανοποιηθούν, οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι για νέα, σκληρότερη φάση κινητοποιήσεων.

Σήμερα, στο πλευρό τους βρέθηκε ο Μητροπολίτης Λαρίσης, καθώς και φορείς και συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
 |
ΛΑΡΙΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top