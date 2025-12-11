Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Συλλαλητήρια και αποκλεισμοί λιμανιών

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών απλώνονται σε όλη τη χώρα, με τα αιτήματα να παραμένουν κοινά: δίκαιες αποζημιώσεις, στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ένα βιώσιμο πλαίσιο επιδοτήσεων. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται κρίσιμο για την εξέλιξη του αγροτικού μετώπου.

Η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς πανελλαδικού συλλαλητηρίου, αφού οι αγρότες ετοιμάζονται για τη μεγάλη αυριανή συγκέντρωση στο λιμάνι της πόλης. Στα Πράσινα Φανάρια, οι συγκεντρωμένοι στόλισαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια συμβολική κίνηση που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά τους να περάσουν –αν χρειαστεί– τις γιορτές στους δρόμους.

Η προσέλευση στο αυριανό συλλαλητήριο θα γίνει από τρία σημεία: Μάλγαρα, Δερβένι και Πράσινα Φανάρια. Το πρώτο ραντεβού είναι στα Μάλγαρα, όπου θα καταφτάσουν δυνάμεις από Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και άλλα μπλόκα. Το κομβόι, με τουλάχιστον 20 τρακτέρ να προπορεύονται, αναμένεται να κινηθεί προς το λιμάνι γύρω στις 11:00 και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 12:00.

Την ίδια ώρα, στα Πράσινα Φανάρια γίνεται σύσκεψη για το αν τελικά οι αγρότες θα επιχειρήσουν να μπουν με τρακτέρ στην πόλη ή μόνο με αγροτικά οχήματα. Στο πλευρό τους ήδη βρίσκονται φορείς και επαγγελματικές ομάδες, ενώ σήμερα πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν τρόφιμα σε ένδειξη συμπαράστασης.

Ηγουμενίτσα: Κλείνει η είσοδος του λιμανιού – «Μπήκαμε αργά αλλά δυναμικά»

Στην Ηγουμενίτσα, το μπλόκο των αγροτών ενισχύθηκε εκ νέου στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού. Στόχος τους είναι να αποκλείσουν και το ρεύμα καθόδου, απ’ όπου διέρχονται τα φορτηγά που ταξιδεύουν για Ιταλία.

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας τονίζουν ότι βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και ότι αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια. Η αγανάκτηση είναι έκδηλη, καθώς πριν από περίπου 20 ημέρες έχασαν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους (μανταρίνια – πορτοκάλια) λόγω κακοκαιρίας, ενώ παραμένουν απλήρωτοι για ζημιές προηγούμενων ετών.

Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης

Από το τραπέζι των διαβουλεύσεων στην Αθήνα, οι πληροφορίες δείχνουν ότι δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία. Οι κτηνοτρόφοι από την Κρήτη εμφανίζονται ανυποχώρητοι στο αίτημα επαναφοράς του προηγούμενου συστήματος επιδοτήσεων, που συνέδεε τις ενισχύσεις με τους βοσκότοπους και τον αριθμό ζώων.

Η κυβέρνηση, από την άλλη, δηλώνει πως αυτό δεν είναι εφικτό και προτείνει νέο μοντέλο επιδότησης με βάση τα τιμολόγια πώλησης κρέατος και γάλακτος. Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε τρεις φορές τους κτηνοτρόφους ότι όσοι δεν έλαβαν προκαταβολές θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, τονίζοντας πως «κανείς δε θα αδικηθεί».

Νίκαια Λάρισας: Το ισχυρότερο μπλόκο χαράσσει γραμμή – «Όχι σε διάλογο χωρίς προτάσεις»

Στο μπλόκο της Νίκαιας, το πιο δυναμικό της χώρας, η στάση των αγροτών παραμένει αμετακίνητη: «Δεν πάμε σε διάλογο χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις». Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό και όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα επαναφέρουν τα αιτήματά τους το Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη.

Μετά τη συζήτηση, τα αιτήματα θα σταλούν εκ νέου στην κυβέρνηση, συνοδευόμενα από χρονοδιάγραμμα τριών ημερών για απαντήσεις. Αν δεν ικανοποιηθούν, οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι για νέα, σκληρότερη φάση κινητοποιήσεων.

Σήμερα, στο πλευρό τους βρέθηκε ο Μητροπολίτης Λαρίσης, καθώς και φορείς και συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

