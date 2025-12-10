Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή

Τη φετινή σεζόν, ο Στάθης Σταμουλακάτος ξεχωρίζει ως «Θεόφιλος Καλλιγάς» στη σειρά Να μ’ αγαπάς, δίνοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια δυνατή γεύση από τις υποκριτικές του ικανότητες.

O Στάθης Σταμουλακάτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Πρόκειται για έναν ηθοποιό με μακρά και πολυσχιδή πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, γνωστό για τις έντονες ερμηνείες του και τη συνέπεια με την οποία προσεγγίζει κάθε ρόλο.

Ποιος είναι ο Στάθης Σταμουλακάτος

Ο Στάθης Σταμουλακάτος γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και πέρασε τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του με τη γιαγιά του στα Φιλιατρά. Σε ηλικία πέντε ετών, οι γονείς του -τους οποίους έχει χάσει- χώρισαν και από τότε δεν ξαναείδε τον πατέρα του, παρά μόνο στην κηδεία του.

Το 1997, σε ηλικία 25 ετών, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή και αμέσως ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο. Την ίδια περίοδο εργάστηκε για κάποιο διάστημα ως κούριερ, προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομική σταθερότητα. «Μου έμεναν δύο τάξεις για να τελειώσω το σχολείο. Ήταν και κάπως δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είχα οικονομική δυνατότητα. Η μητέρα μου μού είπε: “Αν το θέλεις πάρα πολύ, θα βρεις μια δουλειά, θα πηγαίνεις στο νυχτερινό σχολείο και θα σε βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ”. Αυτό μου έδωσε δύναμη και κίνητρο. Πήγα στο βραδινό, παράλληλα δούλευα και πήγαινα και στη δραματική σχολή», έχει περιγράψει σε συνέντευξή του στην Ειρήνη Αϊβαλιώτου.

Παρότι συχνά υποδύεται σκληρούς ή «κακούς» χαρακτήρες, στην πραγματική ζωή είναι ήπιος και έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «μπέμπη».

Ο Στάθης Σταμουλακάτος στο θεατρικό σανίδι / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Το θεατρικό του ντεμπούτο έγινε στο Θέατρο Επί Κολωνώ, με έναν μικρό ρόλο στην παράσταση «Η κατάρα των πεινασμένων» του Σαμ Σέπαρντ, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραστάσεις όπως Στέλλα Κοιμήσου (2016-2018), Άγριος Σπόρος (2018-2020), Ποντικοπαγίδα, TAO, καθώς και σε παραγωγές του Θεάτρου Τζένη Καρέζη και άλλων θιάσων, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους σημαντικούς σύγχρονους θεατρικούς ηθοποιούς.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με την ταινία Μαχαιροβγάλτης (2010), ενώ ακολούθησαν συμμετοχές στις ταινίες Το Μικρό Ψάρι (2014), Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς (2020), Μεσογειακός (2021) και Πρόστιμο (2021), για την οποία τιμήθηκε με βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στην τηλεόραση, εκτός από τη σειρά Να μ’ αγαπάς, έχει εμφανιστεί στις σειρές Το Σόι σου (2014), Σκοτεινή Θάλασσα (2021–2022) και Παγιδευμένοι (2022).

Στάθης Σταμουλακάτος: Ο γάμος και η γνωριμία με τον ετεροθαλή αδελφό του

Στην προσωπική του ζωή, έχει έναν ετεροθαλή αδελφό, τον Θανάση, τον οποίο γνώρισε στην κηδεία του πατέρα τους. «Ήταν περίεργο να πάω και να πω “γεια σας, είμαι ο αδελφός σου”, και μάλιστα σε μια τέτοια στιγμή», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4».

Ο Στάθης Σταμουλακάτος με τη σύζυγό του / NDP Photo Agency

Ο Στάθης Σταμουλακάτος είναι παντρεμένος πάνω από 20 χρόνια. Μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», είχε αποκαλύψει τον λόγο που η σύζυγός του δεν τον παρακολουθεί στο θέατρο: «Δεν μου αρέσει να μιλάω και αυτό είναι το μόνιμο παράπονο της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου ντρέπεται να με δει στο θέατρο, δεν μπορεί να συνηθίσει αυτό που βλέπει στο σπίτι με αυτό που είμαι επάνω στη σκηνή».