Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή

Το βιογραφικό του ηθοποιού της σειράς Να μ' αγαπάς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 18:37 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 204,25 εκατ. ευρώ σε αγρότες αυτή την εβδομάδα
10.12.25 , 18:31 Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων: Η νέα εποχή ξεκίνησε
10.12.25 , 18:14 Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων
10.12.25 , 18:11 Ρία Ελληνίδου: «Δεν ψήνομαι γενικά για γάμο»
10.12.25 , 18:09 Cash or Trash: Η ιδιαίτερη τηλεόραση που έφερε ο γυμναστής Παύλος
10.12.25 , 17:57 Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
10.12.25 , 17:45 Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media σε εφήβους και παιδιά
10.12.25 , 17:44 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;
10.12.25 , 17:11 XPENG: Ήρθαν τα πρώτα μοντέλα στην Ελλάδα -Τιμές
10.12.25 , 17:08 GNTM: «Σήμερα θα γίνετε τα fashion γλυπτά μας»
10.12.25 , 16:54 Ποιοι διεκδικούν τον Σαλάχ
10.12.25 , 16:41 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Ο λόγος που αποφάσισε να μην κάνει παιδιά
10.12.25 , 16:28 Κοζάνη: Πυροτεχνήματα έσπειραν τον τρόμο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή
10.12.25 , 16:04 Μάρα Ζαχαρέα σε AI-version: Το βίντεο που «προβλέπει» το σήμερα
10.12.25 , 16:02 Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω σοκολάτα-Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στάθης Σταμουλακάτος: «Γνώρισα τον αδερφό μου στην κηδεία του πατέρα μου» / Βίντεο από την εκπομπή Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη φετινή σεζόν, ο Στάθης Σταμουλακάτος ξεχωρίζει ως «Θεόφιλος Καλλιγάς» στη σειρά Να μ’ αγαπάς, δίνοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια δυνατή γεύση από τις υποκριτικές του ικανότητες. 

O Στάθης Σταμουλακάτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

O Στάθης Σταμουλακάτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Πρόκειται για έναν ηθοποιό με μακρά και πολυσχιδή πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, γνωστό για τις έντονες ερμηνείες του και τη συνέπεια με την οποία προσεγγίζει κάθε ρόλο.

Ποιος είναι ο Στάθης Σταμουλακάτος

Ο Στάθης Σταμουλακάτος γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και πέρασε τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του με τη γιαγιά του στα Φιλιατρά. Σε ηλικία πέντε ετών, οι γονείς του -τους οποίους έχει χάσει- χώρισαν και από τότε δεν ξαναείδε τον πατέρα του, παρά μόνο στην κηδεία του.

Το 1997, σε ηλικία 25 ετών, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή και αμέσως ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο. Την ίδια περίοδο εργάστηκε για κάποιο διάστημα ως κούριερ, προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομική σταθερότητα. «Μου έμεναν δύο τάξεις για να τελειώσω το σχολείο. Ήταν και κάπως δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είχα οικονομική δυνατότητα. Η μητέρα μου μού είπε: “Αν το θέλεις πάρα πολύ, θα βρεις μια δουλειά, θα πηγαίνεις στο νυχτερινό σχολείο και θα σε βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ”. Αυτό μου έδωσε δύναμη και κίνητρο. Πήγα στο βραδινό, παράλληλα δούλευα και πήγαινα και στη δραματική σχολή», έχει περιγράψει σε συνέντευξή του στην Ειρήνη Αϊβαλιώτου.

Παρότι συχνά υποδύεται σκληρούς ή «κακούς» χαρακτήρες, στην πραγματική ζωή είναι ήπιος και έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «μπέμπη».

Ο Στάθης Σταμουλακάτος στο θεατρικό σανίδι / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Ο Στάθης Σταμουλακάτος στο θεατρικό σανίδι / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Το θεατρικό του ντεμπούτο έγινε στο Θέατρο Επί Κολωνώ, με έναν μικρό ρόλο στην παράσταση «Η κατάρα των πεινασμένων» του Σαμ Σέπαρντ, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραστάσεις όπως Στέλλα Κοιμήσου (2016-2018), Άγριος Σπόρος (2018-2020), Ποντικοπαγίδα, TAO, καθώς και σε παραγωγές του Θεάτρου Τζένη Καρέζη και άλλων θιάσων, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους σημαντικούς σύγχρονους θεατρικούς ηθοποιούς.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με την ταινία Μαχαιροβγάλτης (2010), ενώ ακολούθησαν συμμετοχές στις ταινίες Το Μικρό Ψάρι (2014), Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς (2020), Μεσογειακός (2021) και Πρόστιμο (2021), για την οποία τιμήθηκε με βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στην τηλεόραση, εκτός από τη σειρά Να μ’ αγαπάς, έχει εμφανιστεί στις σειρές Το Σόι σου (2014), Σκοτεινή Θάλασσα (2021–2022) και Παγιδευμένοι (2022).

Στάθης Σταμουλακάτος: Ο γάμος και η γνωριμία με τον ετεροθαλή αδελφό του 

Στην προσωπική του ζωή, έχει έναν ετεροθαλή αδελφό, τον Θανάση, τον οποίο γνώρισε στην κηδεία του πατέρα τους. «Ήταν περίεργο να πάω και να πω “γεια σας, είμαι ο αδελφός σου”, και μάλιστα σε μια τέτοια στιγμή», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4».

Ο Στάθης Σταμουλακάτος με τη σύζυγό του / NDP Photo Agency

Ο Στάθης Σταμουλακάτος με τη σύζυγό του / NDP Photo Agency 

Ο Στάθης Σταμουλακάτος είναι παντρεμένος πάνω από 20 χρόνια. Μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», είχε αποκαλύψει τον λόγο που η σύζυγός του δεν τον παρακολουθεί στο θέατρο: «Δεν μου αρέσει να μιλάω και αυτό είναι το μόνιμο παράπονο της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου ντρέπεται να με δει στο θέατρο, δεν μπορεί να συνηθίσει αυτό που βλέπει στο σπίτι με αυτό που είμαι επάνω στη σκηνή».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ
 |
ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top