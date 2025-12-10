Ελβετία: Στραγγάλισε τη σύζυγό του, τη διαμέλισε και την πολτοποίησε

Σοκάρει και πάλι η υπόθεση γυναικοκτονίας

Κοσμος
Η υπόθεση της δολοφονίας της πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία, Κριστίνια Γιοκσίμοβιτς ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα, καθώς ολοκληρώθηκε η ποινική έρευνα και πλέον αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία της δίκης. 

Η Γιοκσίμοβιτς, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 μέσα στο σπίτι της στο Μπίνινγκεν της Βασιλείας. Ο 41χρονος σύζυγός της, γνωστός στα ελβετικά μέσα με το ψευδώνυμο «Τόμας» κατηγορείται ότι δολοφόνησε με απίστευτη αγριότητα τη σύζυγό του. 

Ο κατηγορούμενος φέρεται να στραγγάλισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια διαμέλισε το σώμα της, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πριόνι, μαχαίρι και μια ψαλίδα κήπου. 

H φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της 1

Δικαστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 αναφέρουν ότι ο «Τόμας» αποκεφάλισε την άτυχη σύζυγό του, τη διαμέλισε και της αφαίρεσε τη μήτρα. 

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η αιτία θανάτου της ήταν ο στραγγαλισμός, γιατί στον λαιμό της εντοπίστηκε έντονο αποτύπωμα πίεσης. 

Παράλληλα στο σώμα της εντοπίστηκαν τραύματα από αμβλύ αντικείμενο, κοψίματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία, με τον ιατροδικαστή να σημειώνει ότι ο δράστης προχώρησε σε μεθοδικό τεμαχισμό. 

H φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της 2

Κάποια από τα μέλη της τα έβαλε σε βιομηχανικό μπλέντερ και τα πολτοποίησε μαζί με χημικό διάλυμα, ενώ παράλληλα έβλεπε βίντεο στο YouTube.

Ο ίδιος αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι βρήκε τη σύζυγό του νεκρή, όμως στη συνέχεια ομολόγησε ότι τη σκότωσε σε αυτοάμυνα, καθώς του επιτέθηκε με μαχαίρι. 

Οι αρχές δεν πείστηκαν, με την έκθεση του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για «τελετουργική ή σκόπιμη παραμόρφωση του σώματος, που ενδέχεται να υποδηλώνει ψυχική διαταραχή του κατηγορουμένου». 

H φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της 3

Παράλληλα, ο Τόμας φέρεται να αρνήθηκε να δώσει το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο οι αρχές θεωρούν ότι μπορεί να περιέχει κρίσιμα στοιχεία.

Πηγή από το περιβάλλον της Γιοκσίμοβιτς αποκάλυψε ότι η μητέρα δύο παιδιών σκόπευε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, γεγονός που πιθανόν αποτέλεσε το κίνητρο για τη δολοφονία. «Ήθελε να χωρίσει, αλλά τον φοβόταν», ανέφερε φίλη της στο ελβετικό μέσο 20 Minuten.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σχέση του ζευγαριού βρισκόταν σε κρίση για μήνες και η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι τους στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. 

H φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της 4

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε ένα «ψυχολογικό τούνελ» γιατί φοβόταν πως θα έχανε τα παιδιά, το σπίτι και την επιχείρησή του.

Οι αρχές αναμένεται να ορίσουν σύντομα την ημερομηνία της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί υπό αυστηρά μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

