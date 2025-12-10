Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων

«Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου»

10.12.25 , 18:14
Πηγή: TikTok Κυριάκου Μητσοτάκη
«Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις κατά 50% το 2026 και την κατάργησή της το 2027. 

Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων

Ο Κ. Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά  

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής:

Τσίπρας: Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι από τους πιο παρεξηγημένους νόμους

«Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά. Από 1.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί. Τέλος το ”παίρνω αύξηση αλλά δεν την βλέπω”. Δηλαδή με απλά λόγια: Τέλος η προσωπική διαφορά!».
 

