Μητσοτάκης σε αγρότες: «Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο»

Νέο κάλεσμα σε διάλογο

To μήνυμα ότι «οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο» καθώς και ότι «οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα», απέστειλε προς τους αγρότες, που βρίσκονται στα μπλόκα μέσω της καθιερωμένης, εβδομαδιαίας, ανάρτησης του για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μήνυμα Μητσοτάκη προς αγρότες: «Μη διαταράσσεται την κοινωνική συνοχή»

Επίσης, επανέλαβε ότι «η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα» και επαναβεβαίωσε ότι «έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού» συμπληρώνοντας ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την πληρωμή 1, 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου.

Μητσοτάκης για αγρότες: «Ζητώ να δείξουν κατανόηση» - Το σχόλιο για Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα στην παράδοση στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη και των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτόν τον τρόπο «κλείνει μία εκκρεμότητα από το βαθύ παρελθόν και διορθώνεται μια αδικία προς τη Δυτική Ελλάδα», καθώς ότι «η κυβέρνηση παραδίδει έργα που απαντούν σε πραγματικά προβλήματα των πολιτών και θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να λύνει προβλήματα». 

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στη λειτουργία της νέας Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ στο χώρο του Τμήματος Βιολογίας, που τελούσε υπό κατάληψη επί 34 χρόνια κάνοντας λόγο για μία «νίκη υψηλού συμβολισμού για τη χώρα μας».
 

