Γιώργος Πανουσόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο σπουδαίος σκηνοθέτης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας σημαντική καλλιτεχνική κληρονομιά.
  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό.
  • Εργάστηκε ως σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας και παραγωγός, επηρεάζοντας γενιές κινηματογραφιστών.
  • Διακρίθηκε το 1977 για τη φωτογραφία του στην ταινία "Άρχοντες" και είχε αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2005.
  • Η σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού και η κόρη του Μαργαρίτα ασχολείται επίσης με την υποκριτική.

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια βαριά καλλιτεχνική κληρονομιά. Από τις ταινίες του μέχρι τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης συνέδεσε την ελληνική αισθητική με διεθνείς παραγωγές, επηρεάζοντας γενιές κινηματογραφιστών και οπτικοακουστικών δημιουργών.

Ο σκηνοθέτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νωρίς στράφηκε προς την τέχνη της εικόνας. Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και εργάστηκε αρχικά ως διευθυντής φωτογραφίας.

Πριν στραφεί ολοκληρωτικά στη σκηνοθεσία, δραστηριοποιήθηκε σε ντοκιμαντέρ, διαφημιστικές παραγωγές και τηλεοπτικά έργα. Συχνά αναλάμβανε πολλαπλούς ρόλους στις ταινίες του – από το σενάριο και τη σκηνοθεσία μέχρι τη φωτογραφία και την παραγωγή – γεγονός που τον έκανε να θεωρείται ένας «ολόκληρος κινηματογραφικός μηχανισμός» από μόνος του.

Τα έργα του προβλήθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ και αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό, ενώ αρκετές φορές αποτέλεσαν αντικείμενο αφιερωμάτων και κινηματογραφικών αναλύσεων. Το 1977, έλαβε διάκριση ειδικών επιτεύξεων για τη φωτογραφία του στην ταινία Άρχοντες του Μανούσου Μανουσάκη.

Η Μπέτυ Λιβανού κι ο Γιώργος Πανουσόπουλος με την κόρη τους, Μαργαρίτα

Η Μπέτυ Λιβανού κι ο Γιώργος Πανουσόπουλος με την κόρη τους, Μαργαρίτα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 2005, το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έκανε ένα αφιέρωμα στον Πανουσόπουλο, στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν οι ταινίες «Ταξίδι του μέλιτος», «Οι απέναντι», «Μανία», «Μ’ αγαπάς;», «Ελεύθερη κατάδυση», καθώς και οι τηλεοπτικές παραγωγές «Ταφεία», «Η γιορτή των προγόνων», «Millenium 2000» και «η τελευταία δύση της χιλιετίας».

Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού, ενώ η μία από τις δύο κόρες του, η Μαργαρίτα Πανουσοπούλου επίσης ασχολείται με την υποκριτική.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΤΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
