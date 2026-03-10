Ελένη Πετρουλάκη: Στο εξωτερικό οι 3 κόρες της, με υποτροφία στον αθλητισμό

H Ελένη Πετρουλάκη μίλησε για τις τέσσερις κόρες, οι τρεις από τις οποίες, σπουδάζουν στο εξωτερικό.

«Δεν είναι εύκολο για καμία γυναίκα και με πρόσφατα τη γιορτή της γυναίκας έχω να πω σε όλες ότι αν θέλουμε πραγματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με μια σωστή οργάνωση, με θέληση, με πολλή αγάπη, όλα μπορούμε. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία και δύσκολη εμπειρία, θα έλεγα […]. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις τέσσερα κορίτσια με τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες, με διαφορετικά θέλω, με απαιτήσεις», είπε αρχικά η γνωστή γυμνάστρια, καλεσμένη στο Happy Day.

«Πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας ένα βήμα πίσω. Να αφήσουμε χώρο στα παιδιά μας, να καταλάβουμε τα θέλω τους, να τα γνωρίσουμε ως προσωπικότητες και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ήταν εύκολα και τίποτα δεν είναι εύκολο. Κανείς δε μας έμαθε πώς να είμαστε σωστοί γονείς. Το μαθαίνουμε στην πράξη. Οπότε και τα λάθη μας τα κάνουμε και θα βιώσουμε καταστάσεις περίεργες και συναισθηματικά φορτισμένες. Αλλά το θέμα είναι ότι η αγάπη τα νικάει όλα για μένα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Οι τρεις κόρες της ασχολούνται με τον αθλητισμό και σπουδάζουν στο εξωτερικό. «Η μία έχει πάρει υποτροφία από τον στίβο, είναι στη Νέα Υόρκη, η άλλη από το ποδόσφαιρο και είναι στο Λος Άντζελες και η τρίτη κάνει κι αυτή στίβο και είναι στην Κύπρο», αποκάλυψε.

Όπως εξήγησε οι υποτροφίες που πήραν οι κόρες της ήταν συνδυασμός της επίδοσης τους από την Α’ έως τη Γ’ λυκείου μαζί με κάποιες εξετάσεις σε αθλήματα.

Για το ενδεχόμενο να μην επιστρέψουν οι κόρες της στην Ελλάδα, εξομολογήθηκε πως μέλημά της ήταν να ανοίξουν τα φτερά τους, με την ίδια να κάνει πίσω τα δικά της συναισθήματα.

Παρότρυνε μάλιστα, τους γονείς να βρουν ένα άθλημα για τα παιδιά τους και να τα ωθήσουν στον αθλητισμό, προκειμένου να μάθουν να φροντίζουν το σώμα τους και την υγεία τους, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν τα παιδιά πρωταθλητές.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς, με τον οποίο είναι ζευγάρι πάνω από 30 χρόνια.

«Δεν υπάρχει συνταγή (σ.σ επιτυχημένου γάμου). Έχουμε έναν κοινό στόχο και σκοπό. Προσπαθούμε χρόνια να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Του Ίλια δεν του αρέσει η δημοσιότητα, δε θέλει να βγαίνει ούτε σε συνεντεύξεις ούτε στην τηλεόραση και το σέβομαι αυτό. Μάλιστα, μου είπε χθες βράδυ “μη βάλει φωτογραφίες η Σταματίνα”», κατέληξε.