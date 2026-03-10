Θεσσαλονίκη: 35χρονος συνελήφθη για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του

Τον κατήγγειλαν οι γονείς του παιδιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 12:56 Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
10.03.26 , 12:54 Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας
10.03.26 , 12:53 Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»
10.03.26 , 12:53 BMW i3: Πότε θα γίνει η αποκάλυψη της
10.03.26 , 12:44 Γάμος για τον Ανδρέα Μικρούτσικο - «Θα γίνει τον Μάιο, σε πολύ στενό κύκλο»
10.03.26 , 12:08 Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
10.03.26 , 11:55 «Τελευταία Κλήση»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας
10.03.26 , 11:38 Άνω Λιόσια: Συμμαθητές πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθη ο γιος καθηγητή
10.03.26 , 11:36 Ελένη Πετρουλάκη: Στο εξωτερικό οι 3 κόρες της, με υποτροφία στον αθλητισμό
10.03.26 , 11:28 MasterChef: «Έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου»
10.03.26 , 11:26 Γιάννης Στάνκογλου: Τραγουδάει καραόκε στη Βουδαπέστη
10.03.26 , 10:58 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
10.03.26 , 10:49 Pirelli: Ο George Russell κερδίζει το GP Αυστραλίας
10.03.26 , 10:40 Θεσσαλονίκη: 35χρονος συνελήφθη για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του
10.03.26 , 10:38 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν το μεγαλύτερο άγχος
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»
MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Για Τον Βιασμό 5χρονης Ανιψιάς Του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 35χρονος στη Θεσσαλονίκη για βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του.
  • Οι γονείς του παιδιού κατήγγειλαν τις πράξεις του στο σπίτι τους.
  • Η Άμεση Δράση πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα μετά την κλήση των γονέων.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους και ενδοοικογενειακή βία.
  • Ο 35χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από τη σύλληψη 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού κατήγγειλαν ότι ο 35χρονος προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις σε βάρος της κόρης τους στο σπίτι τους, όπου τον φιλοξενούσαν.

Στο σημείο έφτασε η Άμεση Δράση κατόπιν κλήσης των γονέων και πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα. Τελικά ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
5ΧΡΟΝΗ
 |
ΑΝΙΨΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top