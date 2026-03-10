Θεσσαλονίκη: 35χρονος συνελήφθη για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του

Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από τη σύλληψη 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού κατήγγειλαν ότι ο 35χρονος προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις σε βάρος της κόρης τους στο σπίτι τους, όπου τον φιλοξενούσαν.

Στο σημείο έφτασε η Άμεση Δράση κατόπιν κλήσης των γονέων και πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα. Τελικά ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.