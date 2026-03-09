MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»

Οι «κόκκινοι» σηκώνουν μανίκια για το Τεστ Δημιουργικότητας, το οποίο αυτή τη φορά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς!

«Σήμερα η μοίρα σας στον διαγωνισμό δεν εξαρτάται μόνο από εσάς. Θα μαγειρέψετε σε ζευγάρια», ακούγεται να λέει ο Πάνος Ιωαννίδης στο trailer της Τρίτης 10 Μαρτίου. Με τη σειρά του, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοινώνει τα ζητούμενα της δοκιμασίας: «Θέλουμε δύο πανομοιότυπα πιάτα», είπε ο κριτής του MasterChef.

Καλεσμένος στο αυριανό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 21:00 στο Star, θα είναι ο Μανώλης Σαρρής. Θέλοντας να προλάβουν τον χρόνο, τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας βρίσκονται σε αναβρασμό, με την ένταση να είναι… αναπόφευκτη, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο από τον καλεσμένο. «Υπάρχει ένταση. Φαίνεται, φαίνεται», σχολιάζει ο πρώην διαγωνιζόμενος του MasterChef.

Όπως σε κάθε δοκιμασία, θα υπάρξουν δυνατές αλλά και αδύναμες προσπάθειες. Οι κριτές είναι έτοιμοι να επιβραβεύσουν τους καλύτερους, αλλά και να αφυπνίσουν όσους δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο», ανακοινώνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εκτοξεύοντας στα ύψη την αγωνία των παικτών.

