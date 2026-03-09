Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 1,5 μηνών γιο του

Η πιο όμορφη περίοδος για τον ηθοποιό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 23:51 MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»
09.03.26 , 23:45 MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
09.03.26 , 23:43 Γνωστός τραγουδιστής ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας - «Ήρθε η ώρα»
09.03.26 , 23:40 Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 1,5 μηνών γιο του
09.03.26 , 23:21 Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
09.03.26 , 23:20 MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
09.03.26 , 23:08 Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Ο Σεσημασμένος Σουδανός Που Μπλόκαρε Το Σύστημα
09.03.26 , 22:57 Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star στο «λεωφορείο του τρόμου»
09.03.26 , 22:35 Πάτρα: Βρήκαν την 26χρονη κόρη τους νεκρή σε χωράφι
09.03.26 , 22:28 Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
09.03.26 , 22:16 Δυσφορία Τραμπ για τα χτυπήματα Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
09.03.26 , 22:11 Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
09.03.26 , 21:57 Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας
09.03.26 , 21:56 Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
09.03.26 , 21:40 MasterChef: Το concept του Mystery Box και το εκρηκτικό δίδυμο από τα παλιά
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο Καλύτερα Δε Γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας πριν από 1,5 μήνα, με τη σύντροφό του Βαλάσια Συμιακού να φέρνει στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι.
  • Ο ηθοποιός εκφράζει τη χαρά του για τον γιο τους και δηλώνει ότι θα είναι αυστηρός αλλά και τρυφερός πατέρας.
  • Μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του στα social media, αποτυπώνοντας τη νέα του καθημερινότητα.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου έξι χρόνια και σκέφτεται σοβαρά το γάμο.
  • Ο Πολυδερόπουλος έχει μιλήσει για τη σημασία της σχέσης και της κοινής πορείας με τον σύντροφό του.

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του διανύει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς πριν από λίγο καιρό έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύντροφός του, Βαλάσια Συμιακού, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, χαρίζοντας στο ζευγάρι απέραντη χαρά και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους ως οικογένεια.

Νίκος Πολυδερόπουλος: Η σύντροφός του πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο

Ο γνωστός ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές τη συγκίνησή του για τον ερχομό του γιου τους, δηλώνοντας σε παλαιότερη τηλεοπτική του συνέντευξη πως σκοπεύει να είναι ένας πατέρας που θα θέτει όρια, αλλά ταυτόχρονα δεν κρύβει ότι ήδη βλέπει τον εαυτό του να γίνεται ένας… τρυφερός και περήφανος «χαζομπαμπάς».

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς και είναι στο ψάξιμο!


«Θα είμαι αυστηρός όσο πρέπει με το παιδάκι, αλλά για χαζομπαμπά με βλέπω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος κι η Βαλασία Συμιακού είναι μαζί πάνω από έξι χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος κι η Βαλασία Συμιακού είναι μαζί πάνω από έξι χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από τη νέα του καθημερινότητα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται να χαμογελά τρυφερά μπροστά στον περίπου ενάμιση μηνών γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο βρεφικό του κάθισμα.

Η εικόνα αποπνέει οικογενειακή ζεστασιά και αποτυπώνει τη χαρά που βιώνει ο ηθοποιός στη νέα αυτή φάση της ζωής του.

Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 1,5 μηνών γιο του

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού είναι ζευγάρι εδώ και περίπου έξι χρόνια και έχουν καταφέρει να κρατούν τη σχέση τους σχετικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιράζονται μόνο λίγες προσωπικές στιγμές με το κοινό. Παρόλα αυτά, δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα αναφέρουν πως το ζευγάρι σκέφτεται σοβαρά το επόμενο βήμα στη σχέση του, με τον γάμο να βρίσκεται στα σχέδιά τους.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του στην εκπομπή Happy Day, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της σχέσης και της κοινής πορείας με έναν άνθρωπο. Όπως είχε εξομολογηθεί, μετά από κάποια χρόνια σχέσης έρχεται η στιγμή που δύο άνθρωποι αποφασίζουν αν θέλουν να προχωρήσουν μαζί στη ζωή ή να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

 

«Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να προχωρήσω μαζί. Τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα συνεχίσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σήμερα, με τον ερχομό του γιου τους, το ζευγάρι φαίνεται να ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές της νέας τους καθημερινότητας ως οικογένεια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΥΜΙΑΚΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top