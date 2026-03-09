Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 1,5 μηνών γιο του

Δείτε όσα είπε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο Καλύτερα Δε Γίνεται

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του διανύει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς πριν από λίγο καιρό έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύντροφός του, Βαλάσια Συμιακού, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, χαρίζοντας στο ζευγάρι απέραντη χαρά και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους ως οικογένεια.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές τη συγκίνησή του για τον ερχομό του γιου τους, δηλώνοντας σε παλαιότερη τηλεοπτική του συνέντευξη πως σκοπεύει να είναι ένας πατέρας που θα θέτει όρια, αλλά ταυτόχρονα δεν κρύβει ότι ήδη βλέπει τον εαυτό του να γίνεται ένας… τρυφερός και περήφανος «χαζομπαμπάς».



«Θα είμαι αυστηρός όσο πρέπει με το παιδάκι, αλλά για χαζομπαμπά με βλέπω», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος κι η Βαλασία Συμιακού είναι μαζί πάνω από έξι χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από τη νέα του καθημερινότητα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται να χαμογελά τρυφερά μπροστά στον περίπου ενάμιση μηνών γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο βρεφικό του κάθισμα.

Η εικόνα αποπνέει οικογενειακή ζεστασιά και αποτυπώνει τη χαρά που βιώνει ο ηθοποιός στη νέα αυτή φάση της ζωής του.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού είναι ζευγάρι εδώ και περίπου έξι χρόνια και έχουν καταφέρει να κρατούν τη σχέση τους σχετικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιράζονται μόνο λίγες προσωπικές στιγμές με το κοινό. Παρόλα αυτά, δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα αναφέρουν πως το ζευγάρι σκέφτεται σοβαρά το επόμενο βήμα στη σχέση του, με τον γάμο να βρίσκεται στα σχέδιά τους.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του στην εκπομπή Happy Day, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της σχέσης και της κοινής πορείας με έναν άνθρωπο. Όπως είχε εξομολογηθεί, μετά από κάποια χρόνια σχέσης έρχεται η στιγμή που δύο άνθρωποι αποφασίζουν αν θέλουν να προχωρήσουν μαζί στη ζωή ή να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

«Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να προχωρήσω μαζί. Τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα συνεχίσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σήμερα, με τον ερχομό του γιου τους, το ζευγάρι φαίνεται να ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές της νέας τους καθημερινότητας ως οικογένεια.