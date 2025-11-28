Νίκος Πολυδερόπουλος: Απέφυγε να αποκαλύψει το φύλο & το όνομα του μωρού

Η αναμονή ενός παιδιού φέρνει μοναδικά συναισθήματα, και ο Νίκος Πολυδερόπουλος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του Breakfast@star τη χαρά και την προσμονή για τον ερχομό του μωρού του.

Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Το Τεστ» που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 27/11, περιέγραψε πώς ένιωσε βλέποντας φίλους να τους επισκέπτονται και να περάσουν όμορφα στο θέατρο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστα. Άρεσε πάρα πολύ στους φίλους μας που ήρθαν σήμερα να μας δουν και μας έδωσαν δύναμη και πάρα πολύ χαρούμενος. Η σύντροφος μου, Βαλασία Συμιακού, ήταν κουρασμένη, δεν ήρθε σήμερα. Έχει δει το έργο 6 φορές».

Η κουβέντα στράφηκε στη μοναδική εμπειρία του να γίνεσαι γονιός και στα συναισθήματα που φέρνει αυτή η νέα φάση της ζωής: «Πολύ ευχάριστα, πολύ ιδιαίτερα, πολύ πρωτόγνωρα, στο ψάξιμο.»

Όσο για το άγχος που συχνά συνοδεύει τις προετοιμασίες για το μωρό, ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Εντάξει, δεν έχουμε αγχωθεί. Απλά θέλουμε να προχωρήσει όλο αυτό, να δούμε πώς θα μας βρει, πώς θα τον βρούμε, όλα αυτά.»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι γνωρίζουν ήδη το φύλο του παιδιού, ενώ διατήρησε μυστικότητα για το όνομα: «Ναι, γνωρίζουμε το φύλο του μωρού. Δεν μπορώ να σου πω αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω για το όνομα του μωρού.»

Με τις δηλώσεις του, ο Νίκος Πολυδερόπουλος μας μεταφέρει την αίσθηση μιας γλυκιάς αναμονής, γεμάτης ενθουσιασμό, αγωνία αλλά και προσμονή για τις πρώτες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς του.

Σε πελάγη ευτυχίας ο ηθοποιός

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα (σ.σ. ότι θα γίνω μπαμπάς)», είπε αρχικά ο ηθοποιός στο Happy Day και αποκάλυψε ότι η σύντροφός του βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.





Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος: Χέρι χέρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDΡ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος: Χέρι χέρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDΡ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», πρόσθεσε ο ηθοποιός για τη σύντροφό του.



