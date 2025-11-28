Χριστούγεννα στην Παραμυθοχώρα και τα ιαματικά λουτρά Πόζαρ

Το νέο θεματικό πάρκο Χριστουγέννων στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας, υπόσχεται να σας χαρίσει τις ωραιότερες γιορτινές αναμνήσεις, σε εσάς και τους ανθρώπους που αγαπάτε πιο πολύ.

«Τα Χριστούγεννα είναι βάλσαμο για την ψυχή· μας μαθαίνουν να στρέφουμε τη σκέψη μας στους άλλους και να βρίσκουμε χαρά στο να προσφέρουμε».

Bertie Charles Forbes

Αν κάτι έχει συνδυαστεί με την μακρόχρονη και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία των Unboxholics είναι η προσφορά και η ανάγκη να επιστρέφουν στο κοινό που τους ακολουθεί πιστά την τελευταία δεκαετία, την αγάπη που τους χάρισε και συνεχίζει να τους χαρίζει απλόχερα.

Αυτή η ανάγκη ήταν που γέννησε και το τελευταίο τους μεγάλο στοίχημα.

Τη γέννηση ενός νέου χριστουγεννιάτικου χωριού, στους πρόποδες του όρους Βόρας και συγκεκριμένα στην ευλογημένη τοποθεσία της Λουτρόπολης Πόζαρ.

Η παρθένα βλάστηση και οι ιαματικές πηγές της Λουτρόπολης Πόζαρ.

Η παρθένα βλάστηση και οι ιαματικές πηγές της περιοχής, εδώ και χρόνια αποτελούν πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών, οι οποίοι έρχονται να θαυμάσουν το τοπίο, να περιηγηθούν αλλά και να δοκιμάσουν τις ιαματικές ιδιότητες των λουτρών.

Σε αυτό το μοναδικό μέρος, οι Unboxholics με τη βοήθεια στενών συνεργατών, τοπικών επιχειρηματιών και τη στήριξη του Δήμου Αλμωπίας, δημιούργησαν την Παραμυθοχώρα, ένα θεματικό πάρκο Χριστουγέννων με φιλοδοξία να αποτελέσει έναν από τους ωραιότερους εορταστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η Λουτρόπολη Πόζαρ μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό μέρος, όπου κάθε της γωνία θα κρύβει λίγη από την χριστουγεννιάτικη μαγεία που μικροί και μεγάλοι αναζητούν την ωραιότερη εποχή του χρόνου.

Καρουζέλ και παιχνίδια, καλλιτεχνικά εργαστήρια, face painting και… καλικάντζαροι που θα περπατούν ανάμεσα στους επισκέπτες, δένουν αρμονικά με τα θεματικά σπιτάκια, με αποκορύφωμα για τους μικρούς μας φίλους, την συνάντηση με την αυτού εξοχότητα των ημερών, τον Άγιο Βασίλη και τους βοηθούς του.

Κοντινοί προορισμοί & δραστηριότητες

Για όσους πάλι επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία της Αλμωπίας, να γευτούν την τοπική κουζίνα ή να πραγματοποιήσουν μία κοντινή εκδρομή, οι επιλογές είναι πολλές και όλες εξαιρετικές:

Λαογραφικό Μουσείο Λουτρών

Το ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λουτρών μέσα από τα σπάνια εκθέματα που διαθέτει, αποτελεί μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία, να περιηγηθείτε στην παράδοση και τα έθιμα της Αλμωπίας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, καθώς η είσοδος είναι δωρεάν για τους επισκέπτες.

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα (Καϊμακτσαλάν)

Στο Όρος Βόρας σε κοντινή απόσταση από την Λουτρόπολη, βρίσκεται το ξακουστό Καϊμακτσαλάν. Τι καλύτερο σε συνδυασμό με την επίσκεψη σας στην “Παραμυθοχώρα”, να δοκιμάσετε μία από τις πίστες του διάσημου χιονοδρομικού κέντρου;

Φυσικά δεν θα λείπουν και οι μεγάλες συναυλίες και παιδικές παραστάσεις, καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της Παραμυθοχώρας, όπως και τα αγαπημένα γλυκά και εδέσματα με την φροντίδα και το μεράκι τοπικών παραγωγών της περιοχής.

Καταρράκτες Έδεσσας

Σήμα κατατεθέν, σημαντικότερο αξιοθέατο της πόλης της Έδεσσας, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα στην ελληνική επικράτεια, ο ύψους εβδομήντα μέτρων καταρράκτης, με το σπήλαιο σταλακτιτών αλλά και τον εντυπωσιακό θόλο, αποτελεί ιδανικό προορισμό.

Τοπική αγορά Αριδαίας

Αν πάλι απλώς επιθυμείτε να περπατήσετε, να δοκιμάσετε τοπική κουζίνα και να κάνετε τις χριστουγεννιάτικες σας αγορές, τότε η τοπική αγορά Αριδαίας βρίσκεται εκεί και σας προσκαλεί να την επισκεφτείτε! Εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια για κάθε διάθεση και βαλάντιο προσφέρουν πληθώρα επιλογών και ιδανικό συμπλήρωμα για μία ήδη ιδανική εκδρομή.

Η Παραμυθοχώρα είναι γεγονός.

Σας περιμένουμε όλους εκεί για να της δώσουμε ζωή και να την μετατρέψουμε με τη βοήθεια σας, σε έναν θεσμό, που θα δώσει ξεχωριστή λάμψη τις άγιες αυτές ημέρες.

Ακολουθεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Πρόγραμμα καθημερινής

DJ sets / Christmas Party

Face Painting και Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

Γράμματα και Συνάντηση με τον Άγιο Βασίλη

Πρόγραμμα Σαββατοκύριακου

Live Εμφανίσεις και Performances

Κυνήγι Θησαυρού

DJ sets / Christmas Party

Face Painting και Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

Γράμματα και Συνάντηση με τον Άγιο Βασίλη

Special Events

Ημερομηνία Εκδήλωση

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου Unboxholics Event

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Guest εμφάνιση: Liptards

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου Mente Fuerte Live

DJ set / Christmas Party

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου Αναστασία Live

DJ set / Christmas Party

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου Κώστας και Αλέξανδρος Μαλιάτσης – Stand Up Comedy

Vlospa Live

DJ set / Christmas Party

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου Αλέξανδρος Τσουβέλας – Stand Up Comedy

DJ set / Christmas Party

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου Δήμος Αναστασιάδης και Crystallia Live

DJ set / Christmas Party

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου Παιδική Θεατρική Παράσταση «Ο Άγιος Βασίλης Έρχεται!»

DJ set / Christmas Party

Κυριακή 4 Ιανουαρίου Μεγάλη Κλήρωση Δώρων

PlayStation 5 • Gaming PC • Razer Set • Μοτοσικλέτα

Ωράριο Παραμυθοχώρας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11.00 – 22.00

Σαββατοκύριακο: 10.00 – 22.00

Έναρξη όλων των events: 19.00

Διάθεση εισιτηρίων

Εισιτήρια για την Παραμυθοχώρα, θα διατίθενται μέσω του more.com, του δικτύου καταστημάτων Public σε όλη την Ελλάδα.

Τιμοκατάλογος εισόδου Παραμυθοχώρας & εκδηλώσεων

Είδος εισιτηρίου Τιμή

Είσοδος εισιτηρίου καθημερινής

(εξαιρουμένης της περιόδου μεταξύ 23ης Δεκεμβρίου και 6ης Ιανουαρίου και των ημερών που πραγματοποιείται special event) 5€

Είσοδος εισιτηρίου Σαββατοκύριακου για την περίοδο μεταξύ 23ης Δεκεμβρίου και 6ης Ιανουαρίου, αλλά και των ημερών που πραγματοποιείται Special Event 8€

Εκπτωτικές παροχές

Με την έναρξη της προπώλησης, θα διατεθούν μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων Public, περιορισμένα εκπτωτικά ολοήμερα εισιτήρια στην τιμή των 4€ και 7€ αντίστοιχα.

Το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 έως και τη 13.00 διατίθενται εισιτήρια εισόδου στην προνομιακή τιμή των 5€

Η είσοδος για τα ΑμεΑ με την παρουσία ενός συνοδού είναι δωρεάν.

Η είσοδος για συμμετέχοντες σε οργανωμένες εκδρομές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών, κατόπιν συνεννόησης, είναι δωρεάν.

Οι πολύτεχνες οικογένειες έχουν έκπτωση 50%.

Στις τρίτεκνες οικογένειες το ένα παιδί είναι δωρεάν.