«Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor

Το Φωνητικό Σύνολο En-Chor μεταφέρει το κοινό σε αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Από τη ζεστασιά της ελληνικής παράδοσης έως τα διαχρονικά τραγούδια των τελευταίων πενήντα ετών.

Μια μουσική γιορτή που ενώνει ρυθμούς, πολιτισμούς και συναισθήματα, σε μια μαγική βραδιά στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Πάντα με τη μουσική επιμέλεια του Σάββα Ρακιντζάκη, οι εννιά φωνές του En-Chor (Βαλσαμία Αθανασιά, Ευτύχης Βαρδουλάκης, Κωσταντής Δεσπότης, Σοφία Κουνέλα, Κάσση Λάζαρη, Μαρία Μιχαλάκα, Στεφανία Μοροζίνη, Βαγγέλης Νικολιδάκης, Γιούλη Φιλιππίδου) θα υφάνουν ένα εορταστικό μουσικό χαλί που ενώνει το διεθνές με το ελληνικό χρώμα, τη νοσταλγία με τη χαρά, και την παράδοση με τη σύγχρονη φωνητική αρμονία.

Μαζί τους θα είναι ο Άγγελος Ανδριανός, ένας καλλιτέχνης που με τη φωνή του και την παρουσία του προσθέτει μια ξεχωριστή νότα ζεστασιάς και γιορτινής μαγείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένες μελωδίες όπως το «White Christmas», το επιβλητικό «Carol of the Bells», το παιχνιδιάρικο «Let it snow, let it snow, let it snow», αλλά και παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα όπως τα «Κάλαντα Ικαρίας» και τα «Κάλαντα Κρήτης» — τραγούδια που ζωντανεύουν το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις.

Η μουσική παράσταση «Νότες γιορτινές» υπόσχεται μια μαγευτική μουσική εμπειρία, όπου οι ήχοι της Δύσης συναντούν την ελληνική παράδοση, προσφέροντας στιγμές συγκίνησης και χαράς λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φωνητικό Σύνολο En-Chor – «Νότες γιορτινές»

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, Ώρα έναρξης 20:00 Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μουσική επιμέλεια: Σάββας Ρακιντζάκης

Συμμετέχουν (αλφαβητικά): Βαλσαμία Αθανασιά, Ευτύχης Βαρδουλάκης, Κωσταντής Δεσπότης, Σοφία Κουνέλα, Κάσση Λάζαρη, Μαρία Μιχαλάκα, Στεφανία Μοροζίνη, Βαγγέλης Νικολιδάκης, Γιούλη Φιλιππίδου

Φιλική συμμετοχή: Άγγελος Ανδριανός

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Καλή Βανδώρου

Είσοδος: 14€ Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices