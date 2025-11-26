Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ

Παρακολούθησαν τον τελικό αγώνα τένις του Νόβακ Τζόκοβιτς

Οι δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη έξω από το γήπεδο στην εκπομπή Το Πρωινό, 10/11/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο ΟΑΚΑ μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, βρέθηκε η Ελένη Μενεγάκη, όπου παρακολούθησαν τους ημιτελικούς αγώνες τένις  την Παρασκευή 7/11, αλλά και τον τελικό του Νόβαν Τζόκοβιρς, που διεξήχθη το Σάββατο 8/11.

Ελένη Μενεγάκη: Με τον Μάκη και τη μικρή Μαρίνα στο γήπεδο

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το αγαπημένο ζευγάρι μέσα στο γήπεδο, την ώρα που απολάμβανε τον τελικό.

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η παρουσιάστρια με ριγέ σιέλ πουκάμισο και σκουρόχρωμο παντελόνι απαθανατίστηκε με τον σύζυγό της σε διάφορα στιγμιότυπα, ανάμεσα σε αυτά τη στιγμή που τον αγκάλιαζε αλλά και την ώρα που του ψιθύριζε κάτι στο αυτί.

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος- Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος - Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» είχε συναντήσει την παρουσιάστρια και τον σύζυγό της έξω από το γήπεδο, με την ίδια να δίνει σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου. 

«Τι κάνετε; Δεν περιμέναμε να σας δούμε εδώ…», της είπε η δημοσιογράφος με την παρουσιάστρια να απαντά: «Το ξέρω. Είδατε;».

Μάκης Παντζόπουλος - Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάκης Παντζόπουλος - Ελένη Μενεγάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Πώς είστε; Τι κάνετε;», συνέχισε η δημοσιογράφος, με την ίδια να απαντά: «Πώς με βλέπετε;».

«Σας βλέπουμε ανανεωμένη. Να περιμένουμε κάτι από εσάς;», σχολίασε η δημοσιογράφος και η Ελένη Μενεγάκη απάντησε: «Την αγάπη μου να περιμένετε και θα την έχετε συνέχεια».

Λίγες μέρες νωρίτερα, το ζευγάρι μαζί με την κόρη του, Μαρίνα, είχε ταξιδέψει στην Ήπειρο, εξευρενώντας τα Τζουμέρκα και τα Ζαγοροχώρια.

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΟΑΚΑ
 |
ΓΗΠΕΔΟ
 |
ΤΕΝΙΣ
 |
ΑΓΩΝΑΣ
