Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ

Στο ΟΑΚΑ μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, βρέθηκε η Ελένη Μενεγάκη, όπου παρακολούθησαν τους ημιτελικούς αγώνες τένις την Παρασκευή 7/11, αλλά και τον τελικό του Νόβαν Τζόκοβιρς, που διεξήχθη το Σάββατο 8/11.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το αγαπημένο ζευγάρι μέσα στο γήπεδο, την ώρα που απολάμβανε τον τελικό.
Η παρουσιάστρια με ριγέ σιέλ πουκάμισο και σκουρόχρωμο παντελόνι απαθανατίστηκε με τον σύζυγό της σε διάφορα στιγμιότυπα, ανάμεσα σε αυτά τη στιγμή που τον αγκάλιαζε αλλά και την ώρα που του ψιθύριζε κάτι στο αυτί.
Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» είχε συναντήσει την παρουσιάστρια και τον σύζυγό της έξω από το γήπεδο, με την ίδια να δίνει σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου.
«Τι κάνετε; Δεν περιμέναμε να σας δούμε εδώ…», της είπε η δημοσιογράφος με την παρουσιάστρια να απαντά: «Το ξέρω. Είδατε;».
«Πώς είστε; Τι κάνετε;», συνέχισε η δημοσιογράφος, με την ίδια να απαντά: «Πώς με βλέπετε;».
«Σας βλέπουμε ανανεωμένη. Να περιμένουμε κάτι από εσάς;», σχολίασε η δημοσιογράφος και η Ελένη Μενεγάκη απάντησε: «Την αγάπη μου να περιμένετε και θα την έχετε συνέχεια».
Λίγες μέρες νωρίτερα, το ζευγάρι μαζί με την κόρη του, Μαρίνα, είχε ταξιδέψει στην Ήπειρο, εξευρενώντας τα Τζουμέρκα και τα Ζαγοροχώρια.