Τραμπ προς Κούβα: Κάντε συμφωνία μαζί μας πριν να είναι πολύ αργά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κούβα να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι η Αβάνα δε θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα, σε μια νέα κλιμάκωση της πίεσης προς τη χώρα.
Η Βενεζουέλα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, ωστόσο μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στην προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, ώστε το πετρέλαιο να κατευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.