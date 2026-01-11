Τραμπ προς Κούβα: Κάντε συμφωνία μαζί μας πριν να είναι πολύ αργά

Απειλεί με τέλος σε πετρέλαιο και χρήματα από τη Βενεζουέλα

Πηγή: Newpost.gr
Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κούβα να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι η Αβάνα δε θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα, σε μια νέα κλιμάκωση της πίεσης προς τη χώρα.

Η Βενεζουέλα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, ωστόσο μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στην προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, ώστε το πετρέλαιο να κατευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

