Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ψηφοφορία στο MasterChef ήταν φορτισμένη, με τον Γιώργο να μεταβιβάζει την ασυλία στον Σαμ, βάζοντας τον εαυτό του υποψήφιο.
  • Ο Χάρης συγκέντρωσε 7 ψήφους και είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση, μαζί με τη Φιλιώ και τον Μάριο.
  • Η ψηφοφορία προκάλεσε αντιδράσεις, με κάποιους να θεωρούν άδικη την απόφαση και να ζητούν διαφορετική κατανομή ευθυνών.
  • Η ένταση μεταξύ των παικτών αυξήθηκε, με τον Χάρη να δηλώνει ότι στοχοποιήθηκε λόγω της δυναμικής του.
  • Ο Χάρης εξέφρασε απογοήτευση για την κατάσταση, αναφέροντας ότι 'έπεσαν μάσκες' στην ομάδα.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία στο MasterChef μετά τη μαγειρική δοκιμασία, με τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα να δοκιμάζονται και τις σχέσεις να περνούν από… τεστ αντοχής.

Εκτεθειμένοι στη διαδικασία ήταν όλοι όσοι συμμετείχαν στην ομαδική δοκιμασία οι οκτώ παίκτες που στάθηκαν μπροστά στους κριτές. Μοναδική εξαίρεση ο Σαμ, ο οποίος είχε εξασφαλίσει ασυλία, έπειτα από απόφαση του Γιώργου να του τη μεταβιβάσει. Ωστόσο, η κίνηση αυτή έφερε τον ίδιο τον Γιώργο σε θέση ευθύνης, καθώς βρέθηκε κανονικά υποψήφιος προς ψήφιση.

MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος της μπλε μπριγάδας

«Δε φοβάμαι να ψηφιστώ. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος, δείχνοντας σιγουριά για τη στάση του.

Μαγειρικά λάθη ή στρατηγική;

Η συζήτηση πριν από την ψηφοφορία αποκάλυψε πως δεν επρόκειτο μόνο για γευστικές αστοχίες. Οι παίκτες παραδέχτηκαν ότι μπλέχτηκαν δύο διαφορετικά ζητήματα: το καθαρά μαγειρικό κομμάτι και το ανθρώπινο επικοινωνιακό. Παρεξηγήσεις, λάθος συνεννοήσεις και εντάσεις στο πάσο φάνηκε να επηρεάζουν το κλίμα.

«Πιστεύω ότι ή εγώ ή ο Χάρης θα μαγειρέψουμε. Κάναμε τις μεγαλύτερες αστοχίες στο μενού», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Μιχάλης, με το ψάρι να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.

Από την άλλη, υπήρξαν και φωνές που τόνισαν πως η ψηφοφορία πρέπει να γίνεται με ξεκάθαρα κριτήρια: «Στην ομαδική ψηφίζω ομαδικά, στην ατομική ατομικά», ανέφερε ο Άρης ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα στηρίξει κάποιον μόνο και μόνο επειδή θεωρεί πως μπορεί να τον βοηθήσει στρατηγικά στη συνέχεια.

Οι ψήφοι και η ένταση

Καθώς οι ψήφοι άρχισαν να αποκαλύπτονται, η ένταση ανέβηκε. Η Κωνσταντίνα δέχτηκε ψήφο για λάθος διαχείριση του ψαριού. Ο Μιχάλης βρέθηκε στο στόχαστρο επειδή «γευστικά δεν ήταν αυτό που έλεγε ο τίτλος».


Ο Μάνος και ο Χάρης συγκέντρωσαν επίσης αρνητικές ψήφους, με το ψάρι και τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο πόστο να αποτελούν βασικό σημείο τριβής.
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο και τον Χάρη κυριάρχησε.

MasterChef Χάρης

MasterChef Χάρης

Ο Χάρης υποστήριξε πως στοχοποιήθηκε και πως τα κριτήρια ήταν περισσότερο στρατηγικά παρά μαγειρικά. «Με ψηφίζετε γιατί με βλέπετε σαν δύσκολο αντίπαλο», είπε σε έντονο ύφος, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

Από την άλλη πλευρά, συμπαίκτες του επέμειναν ότι η ψήφος τους ήταν καθαρά μαγειρική και αφορούσε τις αστοχίες στο συγκεκριμένο πιάτο. Κάποιοι μάλιστα δήλωσαν πως, αν μπορούσαν, θα ψήφιζαν και τον εαυτό τους για λάθη που έγιναν.

Το αποτέλεσμα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η καταμέτρηση έδειξε:
•    1 ψήφος η Κωνσταντίνα
•    2 ψήφοι ο Μιχάλης
•    3 ψήφοι ο Μάνος
•    7 ψήφοι ο Χάρης


Έτσι, ο Χάρης είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα και φόρεσε τη μαύρη ποδιά, πλάι στη Φιλιώ και τον Μάριο.
Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις. Κάποιοι θεώρησαν άδικη την εξέλιξη, υποστηρίζοντας πως οι ευθύνες έπρεπε να μοιραστούν διαφορετικά. Άλλοι τόνισαν ότι ο επικεφαλής κάθε πόστου οφείλει να αναλαμβάνει και το βάρος του αποτελέσματος.

«Έπεσαν μάσκες»

Το κλίμα στο τέλος ήταν βαρύ. O Χάρης εξέφρασε την  απογοήτευσή του, κάνοντας λόγο για «μάσκες που έπεσαν» και για διαφορετική στάση μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος της μπλε μπριγάδας

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν και δηλώσεις στήριξης προς τον Χάρη, με συμπαίκτες του να εύχονται να επιστρέψει δυνατός από τη δοκιμασία αποχώρησης, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του.


