Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά

Μια μικρή… σύμπτωση στα social media ήταν αρκετή για να αποκαλύψει ότι η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας μοιράζονται τον ίδιο χώρο άσκησης.

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, οι αναρτήσεις τους στο Instagram έδειξαν πως βρέθηκαν στο ίδιο γυμναστήριο, ο καθένας με τον δικό του ρυθμό και πρόγραμμα.

Ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 ανάρτησε φωτογραφία από την προπόνησή του, ποζάροντας δίπλα στον personal trainer Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη και γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Γυμναστικούλα». Χαλαρός και ευδιάθετος, έδειξε πως η άσκηση αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η Μαρία Αντωνά. Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε στιγμιότυπο από το γυμναστήριο με τους διαδικτυακούς της φίλους, επιλέγοντας –όπως συνηθίζει– να κρατήσει το περιεχόμενο σε προσωπικό τόνο.

Παρότι πλέον δεν κρύβουν ότι είναι ζευγάρι και μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους, εξακολουθούν να διατηρούν χαμηλούς τόνους στα social media. Κοινές φωτογραφίες δεν ανεβάζουν, προτιμώντας να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμη κι όταν οι αναρτήσεις τους… συμπίπτουν.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα για τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά ανέφερε: «Πολλές φορές ο Γιώργος μου λέει "Σταμάτα, είσαι υπερβολική, μην κάνεις έτσι για τη Φούσκα"».

Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε πως η σχέση τους είναι γνωστή και δεν υπάρχει λόγος να κρυφτεί: «Τη σχέση μας την ξέρει ο κόσμος, δεν την κρύβουμε. Καταλαβαίνουμε και το θέμα ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας φωτογραφήσουν».

Όσο για τον ρόλο της μέσα στο σπίτι, η Μαρία Αντωνά δε δίστασε να δηλώσει: «Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της, πάντα έκανα δουλειές στο σπίτι. Η σπεσιαλιτέ μου είναι ό,τι έχει να κάνει με κόκκινες σάλτσες. Το αγαπημένο του Γιώργου είναι οι φακές».

Όταν ρωτήθηκε αν κάνει κριτική στον σύντροφό της για τη δουλειά του, απάντησε με ειλικρίνεια: «Τι κριτική να κάνω στον Γιώργο; Ο Γιώργος μου έχει πει ότι είμαι μια χαρά στη δουλειά μου και να συνεχίσω να το κάνω γιατί μου ταιριάζει».