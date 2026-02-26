Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά

Η κοινή συνήθεια του ερωτευμένου ζευγαριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 23:59 Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
26.02.26 , 23:50 MasterChef: Mystery Box με Μύρωνα Στρατή και υλικά που... κοστίζουν
26.02.26 , 23:45 MasterChef: Ποιος από τους τρεις «μπλε» παίκτες αποχώρησε;
26.02.26 , 23:42 Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά
26.02.26 , 23:20 Ηρωική πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League
26.02.26 , 23:00 Κλέλια Ρένεση: «Βρίσκομαι συχνά σε μονάδες καρκινοπαθών»
26.02.26 , 22:47 Άλιμος: Βίντεο Με Την Τρελή Πορεία Οδηγού Που Πήρε Σβάρνα 11 Οχήματα
26.02.26 , 22:41 Βαρυποινίτης Επιτέθηκε Σε Παραβάτη Του ΚΟΚ Μέσα Στην Αστυνομική Διεύθυνση
26.02.26 , 22:31 Θρίλερ στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες ανθρώπινα μέλη
26.02.26 , 22:27 Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.500.000 ευρώ
26.02.26 , 22:26 Καλαμάρι “Pasta” με Tsuyu και αυγά σολομού
26.02.26 , 22:23 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος της μπλε μπριγάδας
26.02.26 , 22:21 Ιωάννα Τούνη: Το κολατσιό που ετοιμάζει για τον Πάρη κλέβει τις εντυπώσεις
26.02.26 , 22:12 Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία για την παιδίατρο - «Είδε το παιδί 24 ώρες μετά»
26.02.26 , 22:04 Στο «ραντάρ»  του κράτους οι influencers για το παράνομο στοίχημα
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τις δηλώσεις της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας ασκούνται στο ίδιο γυμναστήριο, όπως αποκάλυψαν οι αναρτήσεις τους στο Instagram.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε φωτογραφία από την προπόνησή του με τον personal trainer του, δείχνοντας τη χαλαρή του διάθεση.
  • Η Μαρία Αντωνά επιβεβαίωσε τη σχέση τους, τονίζοντας ότι δεν την κρύβουν, αλλά προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στα social media.
  • Η Αντωνά ανέφερε ότι είναι υπεύθυνη για τις δουλειές στο σπίτι και ότι μαγειρεύει για τον Λιάγκα, με αγαπημένο του πιάτο τις φακές.
  • Η Μαρία δήλωσε ότι ο Γιώργος την υποστηρίζει στη δουλειά της και δεν της ασκεί κριτική.

Μια μικρή… σύμπτωση στα social media ήταν αρκετή για να αποκαλύψει ότι η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας μοιράζονται τον ίδιο χώρο άσκησης. 

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, οι αναρτήσεις τους στο Instagram έδειξαν πως βρέθηκαν στο ίδιο γυμναστήριο, ο καθένας με τον δικό του ρυθμό και πρόγραμμα.

Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό

Ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 ανάρτησε φωτογραφία από την προπόνησή του, ποζάροντας δίπλα στον personal trainer Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη και γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Γυμναστικούλα». Χαλαρός και ευδιάθετος, έδειξε πως η άσκηση αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Είναι ταπεινός και ντροπαλός»

Στο γυμναστήριο ο Γιώργος Λιάγκας

Την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η Μαρία Αντωνά. Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε στιγμιότυπο από το γυμναστήριο με τους διαδικτυακούς της φίλους, επιλέγοντας –όπως συνηθίζει– να κρατήσει το περιεχόμενο σε προσωπικό τόνο.

Στο γυμναστήριο η Μαρία Αντωνά

Παρότι πλέον δεν κρύβουν ότι είναι ζευγάρι και μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους, εξακολουθούν να διατηρούν χαμηλούς τόνους στα social media. Κοινές φωτογραφίες δεν ανεβάζουν, προτιμώντας να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμη κι όταν οι αναρτήσεις τους… συμπίπτουν.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα για τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά ανέφερε: «Πολλές φορές ο Γιώργος μου λέει "Σταμάτα, είσαι υπερβολική, μην κάνεις έτσι για τη Φούσκα"».

Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε πως η σχέση τους είναι γνωστή και δεν υπάρχει λόγος να κρυφτεί: «Τη σχέση μας την ξέρει ο κόσμος, δεν την κρύβουμε. Καταλαβαίνουμε και το θέμα ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας φωτογραφήσουν».

Όσο για τον ρόλο της μέσα στο σπίτι, η Μαρία Αντωνά δε δίστασε να δηλώσει: «Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της, πάντα έκανα δουλειές στο σπίτι. Η σπεσιαλιτέ μου είναι ό,τι έχει να κάνει με κόκκινες σάλτσες. Το αγαπημένο του Γιώργου είναι οι φακές».

Όταν ρωτήθηκε αν κάνει κριτική στον σύντροφό της για τη δουλειά του, απάντησε με ειλικρίνεια: «Τι κριτική να κάνω στον Γιώργο; Ο Γιώργος μου έχει πει ότι είμαι μια χαρά στη δουλειά μου και να συνεχίσω να το κάνω γιατί μου ταιριάζει».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top