Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί σε κλειστό κύκλο

Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη Φαίη Σκορδά: «Ζει Ήδη Σαν Παντρεμένη»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται για «κρυφό» γάμο με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο είναι σε σχέση από το 2021.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων και μοιράζεται την αγάπη για την Ιταλία, όπου έχουν σπουδάσει.
  • Φήμες αναφέρουν ότι ο γάμος θα γίνει το 2026 με πολιτικό γάμο και σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έχει σπουδάσει στη Ρώμη και έχει συμμετάσχει σε πολλά αρχιτεκτονικά έργα διεθνώς.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι κάνει δημόσιες εμφανίσεις, αν και δεν έχουν δημοσιευτεί κοινές φωτογραφίες.

Σαν βόμβα έχει σκάσει η είδηση στα δημοσιογραφικά γραφεία που ασχολούνται με τα lifestyle θέματα ο επικείμενος «κρυφός» γάμος της Φαίης Σκορδά!

Η παρουσιάστρια αν και τηρεί σιγή ιχθύος για τα προσωπικά της τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα και να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή!

Η on air αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν τη ρώτησαν για τον γάμο της

Η Φαίη Σκορδά έχει σχέση από το 2021 με τον γνωστό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε από κοινούς γνωστούς. Η αγάπη για την Ιταλία ήταν αυτή που τους ένωσε καθώς και οι δύο έχουν σπουδάσει εκεί.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, αν και είναι γνωστή η σχέση τους δεν έχει διαρρεύσει καμία κοινή φωτογραφία του ζευγαριού.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σήμερα το πρωί η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία είναι στενή φίλη με την παρουσιάστρια, είπε ότι το ζευγάρι δεν κρύβει τη σχέση του και κάνει δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός δεν το έχει απαθανατίσει μαζί.

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»

Ο «κρυφός» γάμος και η έντονη φημολογία

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα που θέλουν το ζευγάρι να παντρεύεται με πολιτικό γάμο και σε στενό οικογενειακό κύκλο σε λίγο καιρό.

Μάλιστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε χαρακτηριστικά: «Τον τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά του δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μια σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια, και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει, είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα» 

Η Φαίη Σκορδά δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Λιάγκα, φαίνεται πως είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της Αλέξανδρος Αθανασιάδης και ο γάμος τους θα γίνει εντός του 2026.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ο άνδρας που θα παντρευτεί η Φαίη Σκορδά

Ο γνωστός αρχιτέκτονας έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, με ειδίκευση στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και στην Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.

Από το 2007 έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα αρχιτεκτονικά έργα, είτε με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό είτε ως σύμβουλος. Τα έργα στα οποία έχει συμβάλει εκτείνονται από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ξενοδοχειακών μονάδων έως τον σχεδιασμό κατοικιών.

Έχει συνεργαστεί με πολλά αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως τα Where the Line Is (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), Gabriele Gascone Architects (Λουγκάνο, Ελβετία), Annarita Aversa (Ρώμη, Ιταλία), Javier Barba BC Studio (Βαρκελώνη, Ισπανία), KHstudio (Παρίσι, Γαλλία) και άλλα, για έργα στα ελληνικά νησιά (Μύκονος, Κέα, Σύρος, Καστελλόριζο, Ύδρα, Κρήτη).

Έχει κληρονομήσει το πάθος του για την αρχιτεκτονική από την οικογένειά του.

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Το ερωτευμένο ζευγάρι μάλιστα απολαμβάνιε να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ταξίδεψε μέχρι την αγαπημένη του Ρώμη, από όπου η Φαίη Σκορδά ανέβασε πολλές φωτογραφίες!

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

 

 

