Τζάνειο: Διασωληνώθηκε 22χρονος από τον Πύργο με μηνιγγίτιδα

Ένας 22χρονος από τον Πύργο νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένος στο Τζάνειο Νοσοκομείο, μετά από βαριά μορφή μηνιγγίτιδας που τον έθεσε σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο νεαρός εισήχθη αρχικά την Τρίτη στο γενικό νοσοκομείο του Πύργου με έντονη κεφαλαλγία και υψηλό πυρετό, όπως δημοσιεύει το patris.gr. Παρά την ιατρική παρακολούθηση, η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν άμεσα τη διασωλήνωσή του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου και εφημέρευε εκείνη την ώρα, αλλά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Αθήνα στο Τζάνειο, που διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για βαριά περιστατικά.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της νόσου και τη σταθεροποίηση του άτυχου νέου.