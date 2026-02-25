Τζάνειο: Διασωληνώθηκε 22χρονος από τον Πύργο με μηνιγγίτιδα

Η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 20:04 H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
25.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;
25.02.26 , 19:17 Μεγάλες καθυστερήσεις από τα ΕΛΤΑ σε επιδόματα ανέργων
25.02.26 , 19:01 Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
25.02.26 , 18:58 ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά
25.02.26 , 18:39 Τζάνειο: Διασωληνώθηκε 22χρονος από τον Πύργο με μηνιγγίτιδα
25.02.26 , 18:27 Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με νέες ειδικές διαδρομές
25.02.26 , 18:27 Audi Q3: Δείτε τις πωλήσεις του νέου μοντέλου
25.02.26 , 18:23 Σε λειτουργία το railway.gov.gr με live εικόνα των τρένων στον χάρτη
25.02.26 , 18:19 Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο
25.02.26 , 17:48 Όλες οι αλλαγές με τη νέα θητεία στον Στρατό
25.02.26 , 17:45 Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
25.02.26 , 17:24 Brad Pitt: Στο λιμάνι της Ύδρας για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»
25.02.26 , 17:13 Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη για τις επαφές του με τον Έπσταϊν
25.02.26 , 16:44 Βόλος: Τι λέει ο πατέρας του 3χρονου που τραυματίστηκε σε παιδικό σταθμό
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: Η καταγωγή, οι Σέρρες και η δουλειά σε κρεπερί
Akylas: Για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα με τον Φωκά Ευαγγελίνο - Πού πήγαν;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: patris.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 22χρονος από τον Πύργο διασωληνώθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο λόγω βαριάς μορφής μηνιγγίτιδας.
  • Εισήχθη αρχικά στο γενικό νοσοκομείο του Πύργου με συμπτώματα κεφαλαλγίας και υψηλού πυρετού.
  • Η κατάσταση του επιδεινώθηκε γρήγορα, απαιτώντας άμεση διασωλήνωση.
  • Μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα στο Τζάνειο για εντατική θεραπεία.
  • Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την υγεία του.

Ένας 22χρονος από τον Πύργο νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένος στο Τζάνειο Νοσοκομείο, μετά από βαριά μορφή μηνιγγίτιδας που τον έθεσε σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο νεαρός εισήχθη αρχικά την Τρίτη στο γενικό νοσοκομείο του Πύργου με έντονη κεφαλαλγία και υψηλό πυρετό, όπως δημοσιεύει το patris.gr. Παρά την ιατρική παρακολούθηση, η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν άμεσα τη διασωλήνωσή του.

Πάτρα: «Η παιδίατρος που εφημέρευε στη Ζάκυνθο έδινε οδηγίες on call»

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου και εφημέρευε εκείνη την ώρα, αλλά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Αθήνα στο Τζάνειο, που διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για βαριά περιστατικά.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της νόσου και τη σταθεροποίηση του άτυχου νέου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΑΝΕΙΟ
 |
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
 |
ΠΥΡΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top