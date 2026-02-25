Audi Q3: Δείτε τις πωλήσεις του νέου μοντέλου

Το Audi Q3 ξεκίνησε δυναμικά το 2026 στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σημείο αναφοράς στα premium compact SUV. Τον Ιανουάριο κατέγραψε 274 ταξινομήσεις στην κατηγορία C-SUV, αποσπώντας μερίδιο 11,82%, σε μια αγορά όπου τα SUV κυριαρχούν και αντιπροσωπεύουν το 69,35% των ταξινομήσεων.Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η κατηγορία C-SUV αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές της ελληνικής αγοράς (2.319 ταξινομήσεις / 22,99% μερίδιο αγοράς). Με αυτά τα αποτελέσματα, το Audi Q3 αναδεικνύεται ως το Νο.1 premium μοντέλο στην κατηγορία C-SUV για τον μήνα Ιανουάριο.



«Η επίδοση του Audi Q3 στον Ιανουάριο επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες αναζητούν premium ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα, στην τεχνολογία και στο συνολικό κόστος χρήσης. Το Q3 απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, ως ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και απολύτως ανταγωνιστικό αυτοκίνητο για την ελληνική πραγματικότητα», δήλωσε ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi.



Τεχνολογία και «premium καθημερινότητα» που κάνουν τη διαφορά

Το Audi Q3 ξεχωρίζει για τη σύγχρονη, ψηφιοποιημένη εμπειρία, την άνεση και λειτουργικότητα, την εξαιρετική ποιότητα υλικών στο εσωτερικό, καθώς και για τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Στο μοντέλο διατίθενται τεχνολογίες φωτισμού όπως οι ψηφιακοί προβολείς Matrix LED με τεχνολογία micro-LED, ενισχύοντας τόσο την ορατότητα όσο και το τεχνολογικό αποτύπωμα του αυτοκινήτου. Παράλληλα, ο ψηφιακός χαρακτήρας του cockpit και οι λύσεις άνεσης και ευρυχωρίας αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία σε premium επίπεδο.

Η γκάμα κινητήρων καλύπτει διαφορετικά προφίλ οδηγών: από το ήπια υβριδικό σύνολο του 1.5 TFSI 150 hp, έως τον 2.0 TDI 150 hp, ενώ στην κορυφή της εξηλεκτρισμένης πρότασης βρίσκεται το Q3 SUV e-hybrid με ισχύ 272 hp, που συνδυάζει υψηλή απόδοση με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης.



Προνομιακό Πακέτο Εξοπλισμού Premium

Η εμπορική ανταγωνιστικότητα του Audi Q3 ενισχύεται περαιτέρω μέσα από το προνομιακό πακέτο εξοπλισμού Premium, με όφελος 3.100 € για την έκδοση Advanced TFSI Hybrid και 2.650 € για την έκδοση Advanced TDI, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό και ακόμη καλύτερη συνολική αξία απόκτησης. Με το Προνομιακό Πακέτο Premium, που προσθέτει μεταλλικό χρώμα, 18άρες ζάντες, τριζωνικό κλιματισμό και sport θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, καθώς και αναβαθμισμένη ατμόσφαιρα καμπίνας με Ambient Lighting Plus, το όφελος γίνεται απολύτως αντιληπτό.Το Audi Q3 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και σε έκδοση Sportback, ενώ η τιμή εκκίνησης της γκάμας για το SUV ξεκινά από 41.980 €.