Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: Η καταγωγή, οι Σέρρες και η δουλειά σε κρεπερί

«Δε με ανησύχησε ο ρόλος του γκέι»,

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 13:24 Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
24.02.26 , 13:03 ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
24.02.26 , 12:59 Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!
24.02.26 , 12:16 Νέα έρευνα προειδοποιεί: Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών
24.02.26 , 12:14 Robert Carradine: Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός ηθοποιός
24.02.26 , 11:56 Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
24.02.26 , 11:51 Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα
24.02.26 , 11:43 Stylianos: Η δυναμική pop μπαλάντα “You&I” κυκλοφορεί!
24.02.26 , 11:35 Γιόζεφ Πιλάτες: Το ασθενικό παιδί με ελληνικές ρίζες που εφηύρε τις πιλάτες
24.02.26 , 11:28 Αννα Ζηρδέλη: Η αποκάλυψη της δημοσιογράφου για τον Κώστα Τσουρό
24.02.26 , 11:21 Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»
24.02.26 , 11:19 MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας
24.02.26 , 11:10 Γονική παροχή: Τι ισχύει με το αφορολόγητο
24.02.26 , 11:08 Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!
24.02.26 , 10:58 Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Επεισοδιακή καταδίωξη στην Κηφισιά - Συνελήφθη γνωστός μάνατζερ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξανδρου Πιεχόβιακ στο «The 2Night Show»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ μίλησε για την καταγωγή του, με πατέρα Πολωνό και μητέρα μισή Ελληνίδα και μισή Ουκρανοπολωνή.
  • Εξομολογήθηκε το όνειρό του να δημιουργήσει τη δική του θεατρική ομάδα και να ταξιδεύει παγκοσμίως.
  • Αναφέρθηκε στον ρόλο του στις «Σέρρες», λέγοντας ότι δεν τον ανησύχησε η γκέι ταυτότητα του χαρακτήρα του.
  • Περιέγραψε τις οικονομικές δυσκολίες ως φοιτητής και τις δουλειές που έκανε, όπως το να φτιάχνει κρέπες σε κρεπερί.

Στο «The 2Night Show» φιλοξενήθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, ο οποίος μίλησε για τη ζωή του και τη συμμετοχή του στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Γιούλη Τσαγκαράκη: Οι Σέρρες, η νοηματική & η προφητεία της Κάρμεν Ρουγγέρη

«Ο πατέρας μου είναι 100% Πολωνός, η μητέρα μου μισή Ελληνίδα και μισή Ουκρανοπολωνή. Ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Υπήρχε πάντα το ότι ήθελα να διαβάσω για να μπορέσω να φύγω απ’ τη Λάρισα, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Πάντα υπήρχε αυτό, ότι θέλω να διαβάσω, γιατί ήταν αυτό που θα με βοηθούσε να φύγω από αυτή την πόλη και να υπάρξει μια εξέλιξη», δήλωσε αρχικά για την καταγωγή του.

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show»

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show»

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως το μεγάλο του όνειρο είναι να δημιουργήσει τη δική του θεατρική ομάδα: «Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω τη δική μου θεατρική ομάδα και να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Με γοητεύει το αβέβαιο. Νιώθω πως, όταν κάτι είναι πολύ σίγουρο, γίνεται τόσο στάσιμο ώστε να νεκρώνει, άρα έχει τελειώσει. Φοβάμαι τον θάνατο και τη μοναξιά. Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός για μένα, όταν ερωτεύομαι τα πάντα γύρω μου είναι πιο ωραία».

Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον ρόλο του στις «Σέρρες», αποκαλύπτοντας τις αντιδράσεις του κόσμου. «Δε με ανησύχησε ο ρόλος του γκέι. Μετά τις Σέρρες, με σταματούσαν στον δρόμο άνθρωποι με βουρκωμένα μάτια και μου έλεγαν “ευχαριστώ”», παραδέχτηκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ περιέγραψε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε ως φοιτητής, αλλά και τις δουλειές που έκανε για να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα: «Μέσα στην κρίση ξεκίνησα τις σπουδές, ήταν δύσκολο γιατί οικογενειακά τα οικονομικά ήταν πάντα δύσκολα, αλλά κάπως δούλευα πάντα σεζόν και προσπαθούσα να ανταπεξέλθω. Δούλευα τα καλοκαίρια σε κρεπερί, έφτιαχνα κρέπες. Φτιάχνω εξαιρετική κρέπα. Πήγαινα για πέντε καλοκαίρια στον Πλαταμώνα. Ξέρω το καλύτερο μείγμα για κρέπα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΧΟΒΙΑΚ
 |
ΣΕΡΡΕΣ
 |
THE 2NIGHT SHOW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top