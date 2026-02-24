Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: Η καταγωγή, οι Σέρρες και η δουλειά σε κρεπερί

Στο «The 2Night Show» φιλοξενήθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, ο οποίος μίλησε για τη ζωή του και τη συμμετοχή του στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

«Ο πατέρας μου είναι 100% Πολωνός, η μητέρα μου μισή Ελληνίδα και μισή Ουκρανοπολωνή. Ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Υπήρχε πάντα το ότι ήθελα να διαβάσω για να μπορέσω να φύγω απ’ τη Λάρισα, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Πάντα υπήρχε αυτό, ότι θέλω να διαβάσω, γιατί ήταν αυτό που θα με βοηθούσε να φύγω από αυτή την πόλη και να υπάρξει μια εξέλιξη», δήλωσε αρχικά για την καταγωγή του.

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show»

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως το μεγάλο του όνειρο είναι να δημιουργήσει τη δική του θεατρική ομάδα: «Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω τη δική μου θεατρική ομάδα και να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Με γοητεύει το αβέβαιο. Νιώθω πως, όταν κάτι είναι πολύ σίγουρο, γίνεται τόσο στάσιμο ώστε να νεκρώνει, άρα έχει τελειώσει. Φοβάμαι τον θάνατο και τη μοναξιά. Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός για μένα, όταν ερωτεύομαι τα πάντα γύρω μου είναι πιο ωραία».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον ρόλο του στις «Σέρρες», αποκαλύπτοντας τις αντιδράσεις του κόσμου. «Δε με ανησύχησε ο ρόλος του γκέι. Μετά τις Σέρρες, με σταματούσαν στον δρόμο άνθρωποι με βουρκωμένα μάτια και μου έλεγαν “ευχαριστώ”», παραδέχτηκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ περιέγραψε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε ως φοιτητής, αλλά και τις δουλειές που έκανε για να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα: «Μέσα στην κρίση ξεκίνησα τις σπουδές, ήταν δύσκολο γιατί οικογενειακά τα οικονομικά ήταν πάντα δύσκολα, αλλά κάπως δούλευα πάντα σεζόν και προσπαθούσα να ανταπεξέλθω. Δούλευα τα καλοκαίρια σε κρεπερί, έφτιαχνα κρέπες. Φτιάχνω εξαιρετική κρέπα. Πήγαινα για πέντε καλοκαίρια στον Πλαταμώνα. Ξέρω το καλύτερο μείγμα για κρέπα».