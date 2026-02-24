Robert Carradine: Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός ηθοποιός

Το Χόλιγουντ έχασε ένα ακόμη από τα αστέρια του, καθώς ο Robert Carradine έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Ο ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Sam McGuire στη σειρά Lizzie McGuire, αλλά και πολλές ταινίες στις δεκαετίες του '70 και του '80, αυτοκτόνησε μετά από μια μάχη δεκαετιών με τη διπολική διαταραχή. Διασημότητες από όλο τον καλλιτεχνικό χώρο απέδωσαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα αστέρα.

Διάσημοι αποχαιρετούν τον Robert Carradine μετά τον θάνατό του

Ο Robert Carradine απεβίωσε στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Λίγο μετά την ανακοίνωση της είδησης από την οικογένειά του, τα μέλη του καστ του Lizzie McGuire εξέφρασαν τη λύπη τους μέσα από τα social media.

Η Hilary Duff, η οποία υποδύθηκε τον ομώνυμο ρόλο στη σειρά του Disney Channel, έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram για να θυμηθεί τον τηλεοπτικό της πατέρα: «Αυτό πονάει», ξεκίνησε η ηθοποιός. «Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσω αυτή την πραγματικότητα για έναν παλιό φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στην οικογένεια McGuire και ένιωθα πάντα τη φροντίδα των τηλεοπτικών μου γονιών. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων γι' αυτό. Είμαι βαθιά λυπημένη που έμαθα ότι ο Bobby υπέφερε. Η καρδιά μου πονάει για εκείνον, την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν».

Ο Jake Thomas, ο οποίος υποδύθηκε τον αδελφό της Lizzie, Matt, έγραψε: «Η καρδιά μου πονάει σήμερα, ήμουν τυχερός που γνώριζα τον Bobby στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Ήταν ένας από τους πιο κουλ τύπους που θα μπορούσες να συναντήσεις. Αστείος, πραγματιστής, μερικές φορές γκρινιάρης, πάντα λίγο εκκεντρικός». Ο Thomas συνέχισε: «Ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός, μουσικός και σκηνοθέτης. Αλλά πάνω απ' όλα, ήταν οικογένεια. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις μαζί με εκείνον και την οικογένειά του σε όλη μου τη ζωή. Καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές και πολλά γέλια ενδιάμεσα. Τον θαύμαζα μεγαλώνοντας. Και αργότερα στη ζωή, συνειδητοποίησα ότι κι εκείνος πίστευε ότι ήμουν αρκετά σπουδαίος. Οπότε φαντάζομαι ότι έκανα κάτι σωστό στα μάτια του. Η καρδιά μου είναι με τη Marika και τον Ian. Αναπαύσου εν ειρήνη, Bobby. Σε αγαπώ. – "Jaker"».

Η Lalaine, η οποία υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Miranda Sanchez στην αγαπημένη σειρά της Disney, μοιράστηκε επίσης μια συναισθηματική ανάρτηση, λέγοντας: «Πραγματικά δεν είναι δίκαιο. Είμαι ράκος αυτή τη στιγμή... Είμαι ευγνώμων όμως. Ευγνώμων που είχα χρόνο μαζί σου, ευγνώμων για την τελευταία μας συζήτηση και τη συνεχή πατρική σου υποστήριξη. Σε αγαπώ Bobby».

Ο Robert Carradine, μέλος της σεβαστής οικογένειας ηθοποιών Carradine, είχε χτίσει μια μακρά καριέρα που εκτεινόταν σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Εκτός από το Lizzie McGuire, ο ηθοποιός μνημονεύεται για τον ρόλο του στις ταινίες Revenge of the Nerds (Η Εκδίκηση των Nerds) κι άλλες επιτυχημένες ταινίες όπως το Cannonball και το The Cowboys με τον John Wayne.