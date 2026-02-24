Καταδίωξη Κηφισιά: «Φοβήθηκα ότι θα μου κάνουν κακό», είπε ο μάνατζερ

Τα πρώτα λόγια του μάνατζερ μετά τη σύλληψή του / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ο 70χρονος μάνατζερ καλλιτεχνών και μοντέλων, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στην Κηφισιά.

Ο 70χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών και ότι φοβήθηκε πως κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να του κάνει κακό. «Δεν κατάλαβα ότι μου κάνατε σήμα, φοβήθηκα ότι είναι κάποιος ο οποίος θέλει να μου κάνει κακό», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικά της Άμεσης Δράσης και μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, με χρήση ηχητικών σημάτων και σειρήνων.

Ο μάνατζερ οδηγήθηκε στα δικαστήρια το πρωί της Τρίτης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η κινηματογραφική καταδίωξη του μάνατζερ καλλιτεχνών στα Βόρεια Προάστια

Όλα ξεκίνησαν μετά τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον μάνατζερ να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα με το αυτοκίνητο μικρού κυβισμού που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη περίπου 10 χιλιομέτρων.

Η πορεία του οχήματος ξεκίνησε από την ευρύτερη περιοχή της Λυκόβρυσης προς την Κηφισιά, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν διακριτικά, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών και των ίδιων των αστυνομικών. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Λευκάδας, όπου το όχημα εγκλωβίστηκε και ο οδηγός αναγκάστηκε να σταματήσει.

Ακολούθησε έλεγχος στο αυτοκίνητο για τυχόν παράνομα αντικείμενα ή ουσίες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο. Ο 70χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ τα έγγραφα του οχήματος και τα στοιχεία του βρέθηκαν κανονικά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο επικίνδυνης οδήγησης, κάτι που θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας.

