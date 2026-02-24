Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη

Το Breakfast@Star κι η Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου βρέθηκαν στα backstage της φωτογράφησης της παράστασης Με δύναμη από την Κηφισιά και συνομίλησε με τις πρωταγωνίστριες.

Μια από αυτές ήταν κι η Μαρίνα Καλογήρου, που ρωτήθηκε για την παλιότερη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στην ταινία Αν... κι αν αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί.

«Η ταινία που κάναμε μαζί με τον Χριστόφορο, το Αν..., φάνηκε ότι ήτανε μεγάλη επιτυχία και σταθμός στην πορεία μου. Για μένα, δεν ήτανε κάτι διαφορετικό. Εννοώ ότι εγώ σε όλους τους ρόλους μου, σε όλες τις δουλειές, μπαίνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Απλώς, ναι, ήταν το πρώτο τόσο πολύ εμπορικό πράγμα που έκανα», είπε αρχικά.

Μόνο με τη Μαρία Καβογιάννη έχει συνεργαστεί ξανά και ξανά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης! Εδώ στο Maestro

«Το Maestro σκίζει και το αξίζει αυτό ο Χριστόφορος, γιατί έχει αστέρι... », πρόσθεσε για την επιτυχία του γνωστού ηθοποιού και δημιουργού». «Φυσικά θα συζητούσα ξανά μια συνεργασία μαζί του αλλά ο Χριστόφορος φροντίζει να μην παίρνει πολύ συχνά -δηλαδή εκτός από τη Μαρία Καβογιάννη- γενικά δεν επιλέγει εύκολα τους ίδιους ηθοποιούς. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει τώρα να είναι ένας ρόλος κομμένος και ραμμένος πάνω σου, αλλιώς επιλέγει διαφορετικούς συνεργάτες. Πάντα ήταν έτσι», πρόσθεσε η Μαρίνα Καλογήρου στην πρωινή εκπομπή του Star.

Θυμίζουμε ότι η Μαρίνα Καλογήρου κι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνεργάστηκαν το 2012 στην ταινία Αν..., που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο ελληνικό box office.

Σκηνή της Μαρίνας Καλογήρου και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη από τον Αν...

Η χημεία τους στην οθόνη ήταν καθοριστική για την επιτυχία της ταινίας, η οποία εξερευνά πώς μια μικρή απόφαση -αν θα βγεις από το σπίτι ή όχι- μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου.

