Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη

«Φροντίζει να μην παίρνει τους ίδιους ηθοποιούς»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 16:03 ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!
24.02.26 , 15:49 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
24.02.26 , 15:33 Μαρία Αντουλινάκη: «Είμαι σε δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου»
24.02.26 , 15:25 Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη
24.02.26 , 15:10 MasterChef: Το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας θα παιχτεί στα... ζάρια
24.02.26 , 14:55 Βιολάντα: Πέταξαν χαρταετό για τη μαμά τους - «Να φτάσει ψηλά»
24.02.26 , 14:55 Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
24.02.26 , 14:28 Γαστούνη: Θα Το Κλείσω Το Περίπτερο, Λέει Το Θύμα
24.02.26 , 14:26 Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
24.02.26 , 14:20 Πέθανε ο Σωτήρης Γκαβέζος
24.02.26 , 13:53 Κούγιας: Πού και πότε θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του ποινικολόγου
24.02.26 , 13:50 Καταδίωξη Κηφισιά: «Φοβήθηκα ότι θα μου κάνουν κακό», είπε ο μάνατζερ
24.02.26 , 13:24 Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
24.02.26 , 13:03 ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
24.02.26 , 12:59 Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Robert Carradine: Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός ηθοποιός
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Μαρίνα Καλογήρου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Καλογήρου μίλησε για τη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στην ταινία "Αν...".
  • Η ταινία "Αν..." ήταν μεγάλη επιτυχία και σταθμός στην καριέρα της Καλογήρου.
  • Η Καλογήρου εκφράζει την επιθυμία να συνεργαστεί ξανά με τον Παπακαλιάτη, αν υπάρξει κατάλληλος ρόλος.
  • Ο Παπακαλιάτης επιλέγει δύσκολα τους συνεργάτες του, προτιμώντας να μην επαναλαμβάνει ηθοποιούς εκτός από τη Μαρία Καβογιάννη.
  • Η χημεία τους στην ταινία "Αν..." ήταν καθοριστική για την επιτυχία της.

Το Breakfast@Star κι η Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου βρέθηκαν στα backstage της φωτογράφησης της παράστασης Με δύναμη από την Κηφισιά και συνομίλησε με τις πρωταγωνίστριες.

Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη

Μια από αυτές ήταν κι η Μαρίνα Καλογήρου, που ρωτήθηκε για την παλιότερη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στην ταινία Αν... κι αν αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Μαρίνα Καλογήρου: Συγκινεί 10 χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της

«Η ταινία που κάναμε μαζί με τον Χριστόφορο, το Αν..., φάνηκε ότι ήτανε μεγάλη επιτυχία και σταθμός στην πορεία μου. Για μένα, δεν ήτανε κάτι διαφορετικό. Εννοώ ότι εγώ σε όλους τους ρόλους μου, σε όλες τις δουλειές, μπαίνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Απλώς, ναι, ήταν το πρώτο τόσο πολύ εμπορικό πράγμα που έκανα», είπε αρχικά.

Μόνο με τη Μαρία Καβογιάννη έχει συνεργαστεί ξανά και ξανά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης! Εδώ στο Maestro

Μόνο με τη Μαρία Καβογιάννη έχει συνεργαστεί ξανά και ξανά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης! Εδώ στο Maestro

«Το Maestro σκίζει και το αξίζει αυτό ο Χριστόφορος, γιατί έχει αστέρι... », πρόσθεσε για την επιτυχία του γνωστού ηθοποιού και δημιουργού». «Φυσικά θα συζητούσα ξανά μια συνεργασία μαζί του αλλά ο Χριστόφορος φροντίζει να μην παίρνει πολύ συχνά -δηλαδή εκτός από τη Μαρία Καβογιάννη- γενικά δεν επιλέγει εύκολα τους ίδιους ηθοποιούς. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει τώρα να είναι ένας ρόλος κομμένος και ραμμένος πάνω σου, αλλιώς επιλέγει διαφορετικούς συνεργάτες. Πάντα ήταν έτσι», πρόσθεσε η Μαρίνα Καλογήρου στην πρωινή εκπομπή του Star.

Μαρίνα Καλογήρου: «Κακοποιήθηκα σεξουαλικά από 4 έως 14 ετών από 4 άνδρες»

Θυμίζουμε ότι η Μαρίνα Καλογήρου κι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνεργάστηκαν το 2012 στην ταινία Αν..., που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο ελληνικό box office.

Σκηνή της Μαρίνας Καλογήρου και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη από τον Αν...

Σκηνή της Μαρίνας Καλογήρου και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη από τον Αν...

Η χημεία τους στην οθόνη ήταν καθοριστική για την επιτυχία της ταινίας, η οποία εξερευνά πώς μια μικρή απόφαση -αν θα βγεις από το σπίτι ή όχι- μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΑΝ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top