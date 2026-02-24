ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!

Η άνοιξη έφτασε και το KLOSTI – το ηλεκτρονικό κατάστημα με τα όμορφα χειροποίητα αντικείμενα και τα πρωτότυπα κοσμήματα – σου προτείνει τα ωραιότερα μαρτάκια!

Τα μαρτάκια τουλίπες είναι κατασκευασμένα με την τεχνική του μακραμέ!

Η άνοιξη είναι μόλις λίγες μέρες μακριά και η παράδοση θέλει τον Μάρτη να φοράμε “μαρτάκια” βραχιολάκια για τις πρώτες ακτίνες του ήλιου! Στο KLOSTI ανακαλύψαμε τα ωραιότερα μαρτάκια, αληθινά κοσμήματα! Τουλίπες, καρδιές, φιογκάκια και ένα περήφανο χελιδόνι μαρτάκι από σμάλτο που αναβαθμίζουν το απλό βραχιολάκι σε ιδιαίτερο κόσμημα ενώ ταυτόχρονα παραμένουν προσιτά.

Ξεχωριστή θέση έχουν και τα κεντημένα με ευχές μαρτάκια: Χαρά, Ζωή, Φως και Ελπίδα τέσσερα πρωτότυπα μαρτάκια που δεν θα βγάλεις από το χέρι σου στο τέλος του μήνα!

Το KLOSTI, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που εμπνέεται από την ελληνική παράδοση δεν θα μπορούσε να μην έχει υπέροχα κεντήματα στην μαρτιάτικη συλλογή του! Ας δούμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά βραχιολάκια.

