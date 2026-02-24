ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!

Κομψές δημιουργίες που σου φτιάχνουν τη διάθεσή μας

STAR.GR
Μοδα
ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη Mε Ένα Μαρτάκι

Η άνοιξη έφτασε και το KLOSTI – το ηλεκτρονικό κατάστημα με τα όμορφα χειροποίητα αντικείμενα και τα πρωτότυπα κοσμήματα – σου προτείνει τα ωραιότερα μαρτάκια!

ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!

ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!

Τα μαρτάκια τουλίπες είναι κατασκευασμένα με την τεχνική του μακραμέ!

Η άνοιξη είναι μόλις λίγες μέρες μακριά και η παράδοση θέλει τον Μάρτη να φοράμε “μαρτάκια” βραχιολάκια για τις πρώτες ακτίνες του ήλιου! Στο KLOSTI ανακαλύψαμε τα ωραιότερα μαρτάκια, αληθινά κοσμήματα! Τουλίπες, καρδιές, φιογκάκια και ένα περήφανο χελιδόνι μαρτάκι από σμάλτο που αναβαθμίζουν το απλό βραχιολάκι σε ιδιαίτερο κόσμημα ενώ ταυτόχρονα παραμένουν προσιτά.

ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!

Το μακραμέ φιογκάκι το βλέπεις εδώ!

Ξεχωριστή θέση έχουν και τα κεντημένα με ευχές μαρτάκια: Χαρά, Ζωή, Φως και Ελπίδα τέσσερα πρωτότυπα μαρτάκια που δεν θα βγάλεις από το χέρι σου στο τέλος του μήνα!

ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!

Το κεντημένο μαρτάκι “ΖΩΗ” το βλέπεις εδώ!

Το KLOSTI, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που εμπνέεται από την ελληνική παράδοση δεν θα μπορούσε να μην έχει υπέροχα κεντήματα στην μαρτιάτικη συλλογή του! Ας δούμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά βραχιολάκια.

ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!

Το κεντημένο μαρτάκι “ΦΩΣ” το βλέπεις εδώ!

Όπως πάντα η παραγγελία σου γίνεται εύκολα και γρήγορα στο www.klosti.com ή τηλεφωνικά στο 211-8008795! Ό,τι και αν επιλέξεις έρχεται άμεσα στη διεύθυνσή σου, όμορφα συσκευασμένο για δώρο και έτοιμο να το χαρίσεις ή να το χαρείς!

