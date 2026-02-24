Μητσοτάκης: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα τέλη Μαρτίου

Κεντρικό ζήτημα για την κυβέρνηση και η αντιμετώπιση της ακρίβειας

Πηγή: φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Δημήτρης Παπαμήτσος, Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου.
  • Κεντρικό ζήτημα της κυβέρνησης παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η τήρηση του προϋπολογισμού.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή για τον καταναλωτή θα συμβάλλει στην κατανόηση της αγοράς και στις στοχευμένες παρεμβάσεις.
  • Οι πολίτες έχουν ήδη δει θετικά αποτελέσματα από τις μειώσεις φόρων, ειδικά οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι νέοι.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει σε σταθερή ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας, με έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα αποφασιστεί στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου.

Μητσοτάκης: Η «λειτουργική σχέση με Τουρκία» και οι συλλογικές συμβάσεις

Στα τέλη Μαρτίου θα εγκριθεί η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από το Yπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). 

Ο  κ. Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι κεντρικό ζήτημα για την κυβέρνηση παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η πιστή τήρηση του προϋπολογισμού πάνω στην οποία έχει στηριχθεί το πακέτο μείωσης φόρων  που ισχύει από την αρχή της χρονιάς. 

«Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κατώτατος μισθός 2026: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου

«Η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.   

Επίσης ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, υπογραμμίζοντας ότι «δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα».

Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ

Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ  

Η εισήγηση Μητσοτάκη στο ΚΥΣΟΙΠ 

Ακολουθεί ολόκληρη  η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής: 

«Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλή σαρακοστή.

Η σημερινή μας συνεδρίαση αφορά τον προγραμματισμό των παραγωγικών υπουργείων για το 2026. Οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί και προσδιοριστεί και από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η συνέχιση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά.

Αυτό, βέβαια, σε συνδυασμό με μία πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Κεντρικός σκοπός, προφανώς, παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Και βέβαια, ως προς την γενικότερη δημοσιονομική πορεία, νομίζω ότι η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας.

Οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα.

Και βέβαια, εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση - αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου».

