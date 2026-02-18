Κατώτατος μισθός 2026: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου

Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου 2026 βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης, με τα σενάρια να προβλέπουν ενίσχυση της τάξης των 50 ευρώ, που θα διαμορφώσει τις κατώτατες αποδοχές στα 930 ευρώ. Δεν αποκλείεται μάλιστα η υπέρβαση, με αύξηση έως 70 ευρώ, που θα οδηγούσε τον μισθό ακόμη και στα 950 ευρώ.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί στα μέσα Μαρτίου, όταν η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, εισηγηθεί το ύψος της αύξησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η νέα ρύθμιση θα ισχύσει για το διάστημα από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027.

