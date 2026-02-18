Κατώτατος μισθός 2026: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου

Σενάριο για 950 ευρώ και «άλμα» στα 1.000 το 2027

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;
18.02.26 , 19:34 Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών
18.02.26 , 19:16 Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες 30 ετών από ηλεκτροπληξία
18.02.26 , 19:15 Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»
18.02.26 , 19:13 Ουκρανία: Δύσκολες αλλά σημαντικές οι συνομιλίες με Ρωσία στη Γενεύη
18.02.26 , 18:39 Χρήστος Δάντης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο που έκανε!
18.02.26 , 18:36 Κατώτατος μισθός 2026: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
18.02.26 , 18:11 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η ΠΝΟ
18.02.26 , 18:05 ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
18.02.26 , 18:00 Κηδεία Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη: Πολλοί πολιτικοί στο τελευταίο αντίο
18.02.26 , 17:49 Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
18.02.26 , 17:40 Θεσσαλονίκη: Οδηγός ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος!
18.02.26 , 16:53 Άση Μπήλιου: «Αν ήταν ζώδιο το 2026, θα ήταν...»
18.02.26 , 16:52 «Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του
18.02.26 , 16:51 Πέθανε ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/T. Μπόλαρη
χρήματα ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου 2026.
  • Προβλέπεται αύξηση 50 ευρώ, με πιθανότητα υπέρβασης έως 70 ευρώ.
  • Η τελική απόφαση θα ληφθεί στα μέσα Μαρτίου από την υπουργό Εργασίας.
  • Η νέα ρύθμιση θα ισχύει από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027.

Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου 2026 βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης, με τα σενάρια να προβλέπουν ενίσχυση της τάξης των 50 ευρώ, που θα διαμορφώσει τις κατώτατες αποδοχές στα 930 ευρώ. Δεν αποκλείεται μάλιστα η υπέρβαση, με αύξηση έως 70 ευρώ, που θα οδηγούσε τον μισθό ακόμη και στα 950 ευρώ.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί στα μέσα Μαρτίου, όταν η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, εισηγηθεί το ύψος της αύξησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η νέα ρύθμιση θα ισχύσει για το διάστημα από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 |
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 2026
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top