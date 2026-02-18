Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών

Για πρώτη φορά φέτος ο κοινωνικός τουρισμός θα ξεκινήσει νωρίτερα του αναμενομένου. Συγκεκριμένα, όσοι κληρωθούν θα μπορούν να κάνουν χρήση του voucher και τον Μάιο.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

