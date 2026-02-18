Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών

«Kέρδος» για τους πολύτεκνους η αυξημένη μοριοδότηση

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
διακοπές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο κοινωνικός τουρισμός θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος, τον Μάιο.
  • Οι κληρωθέντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα voucher διακοπών νωρίτερα.
  • Οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται στην κατηγορία υψηλής προτεραιότητας μαζί με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
  • Η ΔΥΠΑ προσφέρει αυξημένη μοριοδότηση για την ελάφρυνση πολύτεκνων οικογενειών.
  • Η πρόσβαση στις διακοπές εξασφαλίζεται ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Για πρώτη φορά φέτος ο κοινωνικός τουρισμός θα ξεκινήσει νωρίτερα του αναμενομένου. Συγκεκριμένα, όσοι κληρωθούν θα μπορούν να κάνουν χρήση του voucher και τον Μάιο.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2026
 |
VOUCHER
 |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
