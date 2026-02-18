ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Νέο σημείο αναφοράς στους διεθνείς αγώνες ηλεκτρικού rally

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;
18.02.26 , 19:34 Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών
18.02.26 , 19:16 Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες 30 ετών από ηλεκτροπληξία
18.02.26 , 19:15 Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»
18.02.26 , 19:13 Ουκρανία: Δύσκολες αλλά σημαντικές οι συνομιλίες με Ρωσία στη Γενεύη
18.02.26 , 18:39 Χρήστος Δάντης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο που έκανε!
18.02.26 , 18:36 Κατώτατος μισθός 2026: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
18.02.26 , 18:11 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η ΠΝΟ
18.02.26 , 18:05 ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
18.02.26 , 18:00 Κηδεία Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη: Πολλοί πολιτικοί στο τελευταίο αντίο
18.02.26 , 17:49 Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
18.02.26 , 17:40 Θεσσαλονίκη: Οδηγός ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος!
18.02.26 , 16:53 Άση Μπήλιου: «Αν ήταν ζώδιο το 2026, θα ήταν...»
18.02.26 , 16:52 «Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του
18.02.26 , 16:51 Πέθανε ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει αλλαγές στην πληρωμή
Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 20.02.26, 09:05
ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 , με τρεις μήνες να απομένουν μέχρι την επίσημη πρεμιέρα της σεζόν. Όλα δείχνουν ότι το αμιγώς ηλεκτρικό κύπελλο ενιαίου τύπου της Opel ετοιμάζεται να θέσει νέα πρότυπα στους διεθνείς αγώνες ηλεκτρικού rally.

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Το ιδιαίτερα ελκυστικό αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά αγώνες σε έξι χώρες, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή στο ιστορικό Sanremo Rally στην Ιταλία. Παράλληλα, το αγωνιστικό ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου Opel Mokka GSE Rally έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον οδηγών και ομάδων από ολόκληρη την Ευρώπη.

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Το νέο «Grand Sport Electric» αγωνιστικό της Opel κάνει την εμφάνισή του στο πρώτο παγκοσμίως ηλεκτρικό κύπελλο rally με κοινό αγωνιστικό αυτοκίνητο υποσχόμενο έντονες συγκινήσεις, υψηλές επιδόσεις και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Με ισχύ έως 207 kW (281 hp), ροπή 345 Nm και ιδανικά ρυθμισμένο πλαίσιο, το Mokka GSE Rally προσφέρει ένα ολοκληρωμένο, ανταγωνιστικό και απολαυστικό πακέτο για τους οδηγούς. Τις δυνατότητες του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού αγωνιστικού από το Rüsselsheim είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 26 οδηγοί από όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Opel Motorsport. Οι πρώτες εντυπώσεις επιβεβαίωσαν τη δυναμική του νέου μοντέλου και τις υψηλές προσδοκίες για τη σεζόν 2026.

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εξέλιξης του Mokka GSE Rally προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη. Το νέο αγωνιστικό θα καλύπτει πλήρως τους νέους κανονισμούς eRally5, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της Opel στην ηλεκτρική αγωνιστική τεχνολογία. Η παράδοση των οχημάτων στις ομάδες έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Απριλίου, διασφαλίζοντας επαρκή χρόνο προετοιμασίας πριν από την έναρξη της σεζόν με το ELE Rally, στην περιοχή του Eindhoven, στην Ολλανδία.

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Πρόγραμμα ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

29-30 Μαΐου        ELE Rally, Eindhoven  NL

13-14 Ιουν.           Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer  F

17-18 Ιουλ.           Rallye Weiz   Α

14-15 Αυγ.            ADAC Saarland-Palatinate Rally, St. Wendel (DRM)       D

25-26 Σεπτ.           ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM)           D

17-18 Οκτ.            Rally Sanremo   I

28-29 Νοεμ.         Rallye Spa         B

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
ADAC OPEL GSE RALLY CUP 2026
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top