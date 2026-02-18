ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 , με τρεις μήνες να απομένουν μέχρι την επίσημη πρεμιέρα της σεζόν. Όλα δείχνουν ότι το αμιγώς ηλεκτρικό κύπελλο ενιαίου τύπου της Opel ετοιμάζεται να θέσει νέα πρότυπα στους διεθνείς αγώνες ηλεκτρικού rally.

Το ιδιαίτερα ελκυστικό αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά αγώνες σε έξι χώρες, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή στο ιστορικό Sanremo Rally στην Ιταλία. Παράλληλα, το αγωνιστικό ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου Opel Mokka GSE Rally έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον οδηγών και ομάδων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Το νέο «Grand Sport Electric» αγωνιστικό της Opel κάνει την εμφάνισή του στο πρώτο παγκοσμίως ηλεκτρικό κύπελλο rally με κοινό αγωνιστικό αυτοκίνητο υποσχόμενο έντονες συγκινήσεις, υψηλές επιδόσεις και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Με ισχύ έως 207 kW (281 hp), ροπή 345 Nm και ιδανικά ρυθμισμένο πλαίσιο, το Mokka GSE Rally προσφέρει ένα ολοκληρωμένο, ανταγωνιστικό και απολαυστικό πακέτο για τους οδηγούς. Τις δυνατότητες του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού αγωνιστικού από το Rüsselsheim είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 26 οδηγοί από όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Opel Motorsport. Οι πρώτες εντυπώσεις επιβεβαίωσαν τη δυναμική του νέου μοντέλου και τις υψηλές προσδοκίες για τη σεζόν 2026.

Το πρόγραμμα εξέλιξης του Mokka GSE Rally προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη. Το νέο αγωνιστικό θα καλύπτει πλήρως τους νέους κανονισμούς eRally5, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της Opel στην ηλεκτρική αγωνιστική τεχνολογία. Η παράδοση των οχημάτων στις ομάδες έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Απριλίου, διασφαλίζοντας επαρκή χρόνο προετοιμασίας πριν από την έναρξη της σεζόν με το ELE Rally, στην περιοχή του Eindhoven, στην Ολλανδία.

Πρόγραμμα ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

29-30 Μαΐου ELE Rally, Eindhoven NL

13-14 Ιουν. Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer F

17-18 Ιουλ. Rallye Weiz Α

14-15 Αυγ. ADAC Saarland-Palatinate Rally, St. Wendel (DRM) D

25-26 Σεπτ. ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM) D

17-18 Οκτ. Rally Sanremo I

28-29 Νοεμ. Rallye Spa B