«Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του

Καλεσμένος στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά ήταν ένα από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια των γονιών του.

«Το τραγούδι που επέλεξα είναι ένας στίχος όπου έτσι εκφράζει ένα κομμάτι συναισθήματος για τον πατέρα μου. Οπότε είναι ένα μοτίβο για εκεί. Μην πέφτουμε, είναι ανθρώπινο, το καταλαβαίνω. Εννοώ ότι συμβαίνει. Είναι μια μνήμη στο πώς θα πρέπει να ζούμε τα πράγματα. Όχι στο τι φανταζόμαστε ή στο τι ελπίζουμε ή να μοιρολατρούμε στα πράγματα», εξήγησε με αφορμή το τραγούδι που επέλεξε κατά την άφιξή του στο πλατό.

Η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στην εκπομπή της

«Τα ζω με απόλυτο συναίσθημα, με απόλυτο πάθος. Προσπαθώ, με όλα τα λάθη που μπορείς να κάνεις. Τα αποδέχομαι και τα καταλαβαίνω, και στο κομμάτι της ζωής, αν μη τι άλλο, πρέπει να σέβεσαι τον χρόνο που πιστεύεις ότι θα τον έχεις για πάντα, που δεν θα τον έχεις. Προσωπικά μιλώντας, και να αντιλαμβάνεσαι κάθε κεφάλαιο που έρχεται και φεύγει και τι έχει να σε μάθει. Πού θα σε πάει», πρόσθεσε.

«Έχασα τέλη Σεπτέμβρη τη μάνα μου κι αρχές Δεκέμβρη τον πατέρα μου. Μέσα σε έξι μήνες. Την παράσταση δεν πρόλαβε να τη δει η μάνα μου, και δεν θα τη δει. Είναι πικρόχολο το αστείο. Νομίζω ότι βλέπει από εκεί που είναι. Είχε δει υλικό γιατί ζούσε στην Αγγλία κι ο αδερφός μου της έδειχνε αποσπάσματα. Ο πατέρας μου δεν ήρθε στην πρεμιέρα, ήρθε μια άλλη μέρα ήσυχα. Τον είχα ζαλίσει να έρθει και δεν ερχόταν, έβρισκε μια δικαιολογία», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τον χαμό των γονιών του.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τη μητέρα του /Φωτογραφία Instagram

«Ήταν άνθρωποι κι οι δύο που τους άρεσαν πολύ οι τέχνες, αγαπούσαν πολύ τους ανθρώπους της τέχνης, τη μουσική, τη ζωγραφική, το χορό. Οπότε ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη μαζί τους να έχω στο χώρο μου ως παιδάκι τέτοια ερεθίσματα. Επειδή ήταν πολύ εκφραστικοί άνθρωποι, και απίστευτα αστείοι και πολύ πάρτι τύποι, πάντοτε είχαμε έναν τρόπο έκφρασης τέτοιο. Μουσικοθεατρικό. Επικοινωνιακό. Το οποίο ήταν ένα τεράστιο συν στο να μπορώ να εκφράζομαι χωρίς να το ξέρω σαν παιδάκι, τρόπο. Μεγαλώνοντας εγώ θεωρώ ότι σοβάρεψα περισσότερο και οι γονείς μου παρέμειναν party animals, υπέροχες εικόνες στον ουρανό. Είσαι διαφορετικός όταν φεύγουν οι γονείς σου. Συνήθως σε συντροφεύουν οι μνήμες των πραγμάτων που έρχονται, από την άλλη είμαι ευλογημένος που είχα τέτοια σχέση. Ξέρω πολλούς ανθρώπους καθημερινά που αυτό που έζησαν δεν ήταν ένας παράδεισος. Αν μη τι άλλο είμαι ευγνώμων γι’ αυτό το κομμάτι της ζωής μου, για τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου», πρόσθεσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τον πατέρα του /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες, ο ηθοποιός βιώνει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του, καθώς έχασε και τους δύο γονείς του μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών: Η μητέρα του Τζούλια, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ο πατέρας του Θανάσης απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2025.