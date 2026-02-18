«Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του

Η συγκινητική αναφορά του ηθοποιού στον τηλεοπτικό αέρα

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε για την απώλεια των γονιών του σε συνέντευξή του.
  • Έχασε τη μητέρα του τον Σεπτέμβριο και τον πατέρα του τον Δεκέμβριο, μέσα σε έξι μήνες.
  • Η μητέρα του δεν πρόλαβε να δει την παράσταση του, ενώ ο πατέρας του ήρθε σε άλλη ημερομηνία.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση του με τους γονείς του, που ήταν καλλιτεχνικοί και εκφραστικοί άνθρωποι.
  • Είναι ευγνώμον για τη σχέση του με τους γονείς του και τις αναμνήσεις που του άφησαν.

Καλεσμένος στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά ήταν ένα από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια των γονιών του.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του: «Δύσκολη η διαχείριση»

«Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του

«Το τραγούδι που επέλεξα είναι ένας στίχος όπου έτσι εκφράζει ένα κομμάτι συναισθήματος για τον πατέρα μου. Οπότε είναι ένα μοτίβο για εκεί. Μην πέφτουμε, είναι ανθρώπινο, το καταλαβαίνω. Εννοώ ότι συμβαίνει. Είναι μια μνήμη στο πώς θα πρέπει να ζούμε τα πράγματα. Όχι στο τι φανταζόμαστε ή στο τι ελπίζουμε ή να μοιρολατρούμε στα πράγματα», εξήγησε με αφορμή το τραγούδι που επέλεξε κατά την άφιξή του στο πλατό.

Ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: «Είναι δύσκολη η διαχείριση»

Η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στην εκπομπή της

Η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στην εκπομπή της

«Τα ζω με απόλυτο συναίσθημα, με απόλυτο πάθος. Προσπαθώ, με όλα τα λάθη που μπορείς να κάνεις. Τα αποδέχομαι και τα καταλαβαίνω, και στο κομμάτι της ζωής, αν μη τι άλλο, πρέπει να σέβεσαι τον χρόνο που πιστεύεις ότι θα τον έχεις για πάντα, που δεν θα τον έχεις. Προσωπικά μιλώντας, και να αντιλαμβάνεσαι κάθε κεφάλαιο που έρχεται και φεύγει και τι έχει να σε μάθει. Πού θα σε πάει», πρόσθεσε.

Ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: «Είναι δύσκολη η διαχείριση»

«Έχασα τέλη Σεπτέμβρη τη μάνα μου κι αρχές Δεκέμβρη τον πατέρα μου. Μέσα σε έξι μήνες. Την παράσταση δεν πρόλαβε να τη δει η μάνα μου, και δεν θα τη δει. Είναι πικρόχολο το αστείο. Νομίζω ότι βλέπει από εκεί που είναι. Είχε δει υλικό γιατί ζούσε στην Αγγλία κι ο αδερφός μου της έδειχνε αποσπάσματα. Ο πατέρας μου δεν ήρθε στην πρεμιέρα, ήρθε μια άλλη μέρα ήσυχα. Τον είχα ζαλίσει να έρθει και δεν ερχόταν, έβρισκε μια δικαιολογία», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τον χαμό των γονιών του. 

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τη μητέρα του 

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τη μητέρα του /Φωτογραφία Instagram

«Ήταν άνθρωποι κι οι δύο που τους άρεσαν πολύ οι τέχνες, αγαπούσαν πολύ τους ανθρώπους της τέχνης, τη μουσική, τη ζωγραφική, το χορό. Οπότε ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη μαζί τους να έχω στο χώρο μου ως παιδάκι τέτοια ερεθίσματα. Επειδή ήταν πολύ εκφραστικοί άνθρωποι, και απίστευτα αστείοι και πολύ πάρτι τύποι, πάντοτε είχαμε έναν τρόπο έκφρασης τέτοιο. Μουσικοθεατρικό. Επικοινωνιακό. Το οποίο ήταν ένα τεράστιο συν στο να μπορώ να εκφράζομαι χωρίς να το ξέρω σαν παιδάκι, τρόπο. Μεγαλώνοντας εγώ θεωρώ ότι σοβάρεψα περισσότερο και οι γονείς μου παρέμειναν party animals, υπέροχες εικόνες στον ουρανό. Είσαι διαφορετικός όταν φεύγουν οι γονείς σου. Συνήθως σε συντροφεύουν οι μνήμες των πραγμάτων που έρχονται, από την άλλη είμαι ευλογημένος που είχα τέτοια σχέση. Ξέρω πολλούς ανθρώπους καθημερινά που αυτό που έζησαν δεν ήταν ένας παράδεισος. Αν μη τι άλλο είμαι ευγνώμων γι’ αυτό το κομμάτι της ζωής μου, για τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου», πρόσθεσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τον πατέρα του

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τον πατέρα του /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες, ο ηθοποιός βιώνει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του, καθώς έχασε και τους δύο γονείς του μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών:  Η μητέρα του Τζούλια, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ο πατέρας του Θανάσης απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2025. 

