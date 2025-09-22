Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού

Η συγκινητική του ανάρτηση στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 11:52 ΗPV: Γιατί οι γονείς αποφασίζουν να μην εμβολιάσουν τα έφηβα κορίτσια τους
22.09.25 , 11:37 Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
22.09.25 , 11:36 Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
22.09.25 , 11:28 «Τα Φιλαράκια»: 9+1 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τη δημοφιλή σειρά
22.09.25 , 11:02 Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
22.09.25 , 10:57 Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
22.09.25 , 10:54 Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης
22.09.25 , 10:42 Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
22.09.25 , 10:36 Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
22.09.25 , 10:06 Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα...» - Αποκλειστικό απόσπασμα
22.09.25 , 10:03 Ποιος γνωστός ποδοσφαιριστής αποφάσισε να “κρεμάσει τα παπούτσια του”;
22.09.25 , 09:51 Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
22.09.25 , 09:48 Νίκος Γκάνος: «Μπορεί να είμαι κουμπάρος της Μαρίας Αντωνά αν παντρευτεί»
22.09.25 , 09:33 Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα
22.09.25 , 09:28 Ο Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια»
Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού
Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερη συνέντευξη του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πολυαγαπημένη του μητέρα «έχασε» πριν από λίγα 24ωρα ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Ποζάρει για πρώτη φορά με την Αγγλίδα μητέρα του

Ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε τη γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παλιότερη ανάρτηση του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη με τη μητέρα του

Παλιότερη ανάρτηση του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη με τη μητέρα του /Φωτογραφία Instagram

Με μία λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πυγμαλίωνας έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση τα ξημερώματα της Δευτέρας, δημοσιεύοντας μία από τις τελευταίες τους κοινές φωτογραφίες.

«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις, όπως πάντα ❤️ 20/09/2025», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο ηθοποιός, με τους followers του να του στέλνουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια αυτή. 

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δέχομαι με ταπεινότητα την αγάπη του κόσμου»

Η ανάρτηση του Πυγμαλιώνα Δαδακαρίδη

Πριν από περίπου έναν μήνα, στα μέσα Αυγούστου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μοιράστηκε μια σπάνια στιγμή με τους followers του, ποζάροντας με την Αγγλίδα μητέρα του. «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές πιο κοντινές αλλά ακόμα κι έτσι μπορείς να αγαπάς… μάνα…», είχε γράψει στη selfie τους. 

Δαδακαρίδης: Έχω υπάρξει πολύ αυτοκαταστροφικός για 15 χρόνια της ζωής μου

Ο γεννημένος στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας ηθοποιός, έχει δύο μικρότερα αδέρφια, την Τζούλια, που ζει στο εξωτερικό, και τον Θανάση, που ζει στην Ελλάδα. Αρχικά σπούδασε προγραμματισμό και μάρκετινγκ, αλλά τελικά στράφηκε στην υποκριτική. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του ως ηθοποιός στη Βρετανία, όπου στην πρώτη του ακρόαση πήγε παρακινούμενος από... τη γιαγιά του!.

Το 1996 ήρθε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την σταδιοδρομία του και το 1999 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Θεμέλιο του Νίκου Βασταρδή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top