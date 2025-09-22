Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού

Την πολυαγαπημένη του μητέρα «έχασε» πριν από λίγα 24ωρα ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε τη γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παλιότερη ανάρτηση του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη με τη μητέρα του /Φωτογραφία Instagram

Με μία λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πυγμαλίωνας έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση τα ξημερώματα της Δευτέρας, δημοσιεύοντας μία από τις τελευταίες τους κοινές φωτογραφίες.

«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις, όπως πάντα ❤️ 20/09/2025», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο ηθοποιός, με τους followers του να του στέλνουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια αυτή.

Η ανάρτηση του Πυγμαλιώνα Δαδακαρίδη

Πριν από περίπου έναν μήνα, στα μέσα Αυγούστου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μοιράστηκε μια σπάνια στιγμή με τους followers του, ποζάροντας με την Αγγλίδα μητέρα του. «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές πιο κοντινές αλλά ακόμα κι έτσι μπορείς να αγαπάς… μάνα…», είχε γράψει στη selfie τους.

Ο γεννημένος στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας ηθοποιός, έχει δύο μικρότερα αδέρφια, την Τζούλια, που ζει στο εξωτερικό, και τον Θανάση, που ζει στην Ελλάδα. Αρχικά σπούδασε προγραμματισμό και μάρκετινγκ, αλλά τελικά στράφηκε στην υποκριτική. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του ως ηθοποιός στη Βρετανία, όπου στην πρώτη του ακρόαση πήγε παρακινούμενος από... τη γιαγιά του!.

Το 1996 ήρθε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την σταδιοδρομία του και το 1999 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Θεμέλιο του Νίκου Βασταρδή.