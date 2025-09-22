Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος: Ανετράπη αυτοκίνητο

Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν ΙΧ ανετράπη στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.

Στο σημείο έκλεισαν δύο λωρίδες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες καθυστερήσεις. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα σηματοδότη, ο οποίος είναι επικίνδυνο να πέσει.

