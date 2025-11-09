Γλυφάδα: Kατέληξε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση από τον 38χρονο άστεγο

Γλυφάδα: Kατέληξε η 70χρονη φιλόζωη που είχε δεχτεί επίθεση από 38χρονο άστεγο με ψυχικά προβλήματα/ βίντεο από Μega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από 18 ημέρες νοσηλείας δίνοντας μάχη για τη ζωή της, η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση από άστεγο στη Γλυφάδα, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της. 

Γλυφάδα: Επιτέθηκε και χτύπησε με πέτρα γυναίκα που τάιζε αδέσποτα γατάκια

Το βίαιο περιστατικό είχε λάβει χώρα κοντά στη Β’ Πλαζ της Γλυφάδας, το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Η 70χρονη τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της περιοχής, όταν ο 38χρονος δράστης όρμησε στη γυναίκα και τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με μια πέτρα. Στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή αλλά οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγες ώρες αργότερα. 

Γλυφάδα: Kατέληξε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση από τον 38χρονο άστεγο

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Γλυφάδα: Συνέχιζε να τη χτυπά, ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις της

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο με μακρύ ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, το οποίο έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρική κλινική. Με την άτυχη γυναίκα δε γνωρίζονταν. Μάλιστα, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί αιμόφυρτη στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ για μέρες καθώς έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι. 

Γλυφάδα: Kατέληξε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση από τον 38χρονο άστεγο

Το Star είχε αποκαλύψει μάλιστα, ότι μια εβδομάδα πριν από το αιματηρό περιστατικό ο 38χρονος είχε επιτεθεί φραστικά στην 70χρονη και τότε είχε κληθεί η αστυνομία.

Γλυφάδα: Kατέληξε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση από τον 38χρονο άστεγο

Κατά τον έλεγχο δε διαπιστώθηκε να εκκρεμεί σε βάρος του κάποια απόφαση σύλληψης ή εντοπισμού, όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν όταν το «έσκαγε» από ψυχιατρικά ιδρύματα κι έτσι στο τότε συμβάν δε δόθηκε έκταση.

Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα

Ο 38χρονος απασχολεί διαρκώς τις Αρχές. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2024, συνελήφθη για κλοπή μοτοσικλέτας. Το 2025 απασχόλησε με δύο περιστατικά απόδρασης και πολλαπλές συλλήψεις - για διατάραξη οικιακής ειρήνης,  φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κλοπές.

 

